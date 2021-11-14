Якщо брати загальний оборот галузі, він становить близько 13% ВВП. Україні до цих показників далеко – поки що будівництво займає у нас трохи більше ніж 2% ВВП. Про це у колонці для НВ Бізнес розповів президент холдингової компанії "Київміськбуд" Ігор Кушнір.

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Попри невисокі показники, експерт вважає, що сьогодні у країні є всі можливості для зростання будівельної галузі та економіки загалом. Щоб це трапилося, Кушнір пропонує 3 сценарії.

Дати людям можливість відкрито витрачати накопичені гроші

Подивимося, як на практиці покаже себе закон про податкову амністію, і як багато людей скористається таким інструментом,

– зазначає Кушнір.

У запасі рік, проте вже зараз більшість експертів вважають, що запропонований варіант закону не дасть очікуваного ефекту.

Потрібно зміцнювати та розширювати іпотеку

Експерт стверджує, що попри запуск програми, вона досі не працює настільки ефективно, як би могла. До того ж чимало людей прагнуть жити саме у новобудовах з відповідною інфраструктурою, але поки що програма не передбачає такої можливості.

"Наскільки знаю, умови іпотеки намагаються розширити та доповнити. Наприклад, останнім було редагування, яке дозволяє брати в іпотеку житловий фонд, збудований після 2011 року. Тобто ми свідомо пропонуємо людям оформити іпотеку на 20 років на житло, яке після цих років буде не надто новим. Думаю, потрібно розширити умови та дозволити людям купувати в іпотеку майнові права у забудовників", – коментує Кушнір.

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Необхідно постійно спрощувати умови гри на будівельному ринку

Спрощення механізму роботи дозволить залучити іноземних інвесторів. Приходячи працювати в Україну, іноземці хочуть розуміти рамки повернення прибутку та чіткі умови роботи,

– зазначає експерт.

Він додає, що послаблення загальних правил із посиленням відповідальності за їх порушення, стали б універсальним рішенням.

Кушнір підсумовує, що сьогодні на ринку є безліч будівельних компаній, які хочуть нарощувати темпи, збільшувати нарахування до бюджету та забезпечувати українців житлом.