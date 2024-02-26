Хотя покупателя найти не удается, женщина отказывается что-то менять. Она до сих пор живет и работает в доме, активно публикуя новые фото в инстаграм.

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Мэри является настоящим художником, которая видит дом по-своему

Владелица дома приобрела коттедж в 1987 году всего за 30 тысяч фунтов стерлингов, чтобы обустроить там собственную мастерскую и галерею. Ведь Мэри художник не только в душе, но и по специальности – она профессиональный гончар.



Интерьер как из сказки / Фото Mercury Press & Media

Постепенно творческая хозяйка так задекорировала интерьеры, что на них почти не осталось белой краски, разве где-то дюйм в уголке, то есть 2,5 сантиметра. Если посмотреть на фото, то кажется, что этот дизайн не настоящий. Пользователи соцсетей шокированы, как его можно было придумать и воплотить в жизнь.



Цветные лестницы на первый этаж / Фото Mercury Press & Media

В 2014 году Мэри впервые захотела продать дом вместе со своим мужем. У нее была мечта открыть на эти средства бутик-отель. Агенты по недвижимости оценили его стоимость минимум в 250 тысяч фунтов стерлингов (316 тысяч долларов). Но сказочный декор отпугивал всех потенциальных покупателей.

Агенты по недвижимости были в отчаянии. Я могла бы закрасить свои работы, но не захотела, потому что люблю этот дом, и он действительно работает на меня. Живем здесь с мужем, словно двое детей в кукольном домике,

– поделилась британка.



Владелица дома является профессиональным гончаром / Фото Mercury Press & Media

Мечты о собственном отеле развеялись, и Роуз решила снова колдовать над интерьером. Она говорит, что правильной реакцией на свой дом считает смех, а не шок. Женщина хочет, чтобы люди чувствовали себя там, как дети в конфетном магазине.