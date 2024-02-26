Хоча покупця знайти не вдається, жінка відмовляється щось змінювати. Вона й досі живе та працює в будинку, активно публікуючи нові фото інстаграм.

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Мері є справжнім митцем, яка бачить дім по-своєму

Власниця будинку придбала котедж у 1987 році всього за 30 тисяч фунтів стерлінгів, щоб облаштувати там власну майстерню та галерею. Адже Мері митець не лише в душі, а й за спеціальністю – вона професійний гончар.



Інтер'єр наче з казки / Фото Mercury Press & Media

Поступово творча господиня так задекорувала інтер'єри, що на них майже не залишилося білої фарби, хіба десь дюйм у куточку, тобто 2,5 сантиметра. Якщо подивитися на фото, то здається, що цей дизайн не справжній. Користувачі соцмереж шоковані, як його можна було вигадати та втілити в життя.



Кольорові сходи на перший поверх / Фото Mercury Press & Media

У 2014 році Мері вперше захотіла продати будинок разом зі своїм чоловіком. У неї була мрія відкрити на ці кошти бутик-готель. Агенти з нерухомості оцінили його вартість щонайменше у 250 тисяч фунтів стерлінгів (316 тисяч доларів). Та казковий декор відлякував усіх потенційних покупців.

Агенти з нерухомості були у відчаї. Я могла б зафарбувати свої роботи, але не захотіла, бо люблю цей дім, і він справді працює на мене. Живемо тут з чоловіком, немов двоє дітей у ляльковому будиночку,

– поділилася британка.



Власниця будинку є професійним гончарем / Фото Mercury Press & Media

Мрії про власний готель розвіялися, і Роуз вирішила знову чаклувати над інтер'єром. Вона каже, що правильною реакцією на свій дім вважає сміх, а не шок. Жінка хоче, щоб люди почувалися там, як діти в цукерковій крамниці.