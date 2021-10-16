В пригороде Киева подорожали квартиры: где самые дешевые и самые дорогие "квадраты"

Как утверждают аналитики, сегодня расстояние играет все меньшую роль при выборе ЖК. Благодаря возможности работать дистанционно, большинство покупателей ориентируются на комфорт и инфраструктуру, а не на привязку к Киеву.

В целом средняя стоимость квадратного метра в новостройках пригорода Киева подросла до 19 500 гривен. Это на 500 гривен больше сентябрьского показателя.

Интересно 5 основных ошибок при покупке жилья: как застраховать себя от необдуманного решения

Где наблюдается самое существенное подорожание

По состоянию на начало октября, больше всего подорожал квадратный метр в жилых комплексах, находящихся за 5 – 10 километров от Киева. Стоимость "квадрата" выросла на 1200 гривен, а средняя цена достигла отметки 21 000 гривен за квадратный метр.

Новостройки в 20 километрах от столицы также подорожали до 18 000 гривен за квадратный метр. По сравнению с сентябрем стоимость увеличилась на 300 гривен.

Наибольшую динамику роста (+1200 грн) продемонстрировало Святопетровское. Здесь покупателям придется заплатить 18 700 гривен за квадрат. Ирпень вырос на 600 гривен за квадратный метр, цена квадратного метра составляет 21 400 гривен.

Чуть меньше подорожало Вишневое (+1100 грн), где октябрьская цена за квадратный метр составляет 23 000 гривен.

В каких районах незначительное подорожание

По 500 гривен предварительной стоимости добавили Гостомель и Борисполь – 18 000 гривен за квадратный метр, а также Вышгород – 22 100 гривен за квадрат.

Софиевская Борщаговка прибавила в цене + 400 гривен, поднявшись до 20 800 гривен за квадратный метр. Бровары "подскочили" на 300 гривен – 18 000 гривен за квадрат.

На 200 гривен подорожал квадрат в Гатном – 19200 гривен

Где наблюдается снижение цен

Квадрат в Белогородке подешевел на 800 гривен – стоимость квадрата составляет 15 100 гривен.

100 гривен в цене потеряла Буча, где квадратный метр стоит 19 000 гривен.

Читайте также Известный девелопер назвал плюсы и минусы законопроекта об обеспечении прав на недвижимость

Стоит ждать усиления конкуренции

По словам президента Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрия Питы, поскольку темпы роста цен Киева и пригорода сравнялись, конкуренция между столицей и ее сателлитами в следующие 3 – 4 года только усилится.

Сейчас, по данным ассоциации, более 45% спроса на первичном рынке Киевского региона сконцентрировано в пригороде. В среднем, разница в стоимости жилья в многоквартирных домах Киева и близлежащих городах составляет около 25 – 30%. При этом почти в 20% новостроек высокого класса, возводимых в пригороде, цена уже выше, чем в столице.