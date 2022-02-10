Приходим на готовое: на что нужно обратить внимание при покупке квартиры на вторичном рынке

"Вторичка" – отличная опция для тех, кто хочет заехать в свою квартиру как можно скорее. Впрочем, при выборе квартиры нужно быть осмотрительным, иначе ремонт потребует больших инвестиций.

Очевидно, что даже при покупке вторичного жилья определенные средства в ремонт нужно будет инвестировать. Впрочем, тщательный осмотр квартиры позволит оценить дальнейшие расходы и не встретиться с неприятными сюрпризами для кошелька в будущем.

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Состояние пола

Пол играет немаловажную роль не только в эстетике оформления. Повреждение ламината может заставить перекладывать материал по всей комнате, что будет стоить немало.

Поврежденный пол – тревожный колокольчик при покупке "вторички" / Фото Pixabay

Обязательно проверьте состояние пола по всей квартире. В случае повреждения провести быстрый и дешевый ремонт вряд ли получится, поэтому тщательный осмотр будет способствовать вашему спокойствию и экономии средств.

Качество сантехники

Сантехника – еще один немаловажный элемент при покупке квартиры на вторичном рынке. Есть вероятность, что предыдущие владельцы не проводили обновления труб, которые со временем могли прийти в ненадлежащее состояние.

Исправная сантехника – залог покоя / Фото з соцмереж

Если же трубы новые – не стоит успокаиваться и не производить осмотр. Качество материалов, креплений, переходников – за каждый пропущенный недостаток придется платить. Худший сценарий – прорыв труб и затопление не только своего дома, но и соседей. Вряд ли вы рассматриваете такой сценарий для своего будущего.

Надежное электричество

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Да-да, автоматы и все электрические точки также будет не лишним проверить. Если в квартире недавно проводили ремонт – задача упрощается, но в случае, когда на электричество не обращали внимания еще момента возведения дома, стоит быть более осмотрительным.

Состояние электричества – обязательный пункт осмотра квартиры / Фото з соцмереж

Конечно, вы можете не знать все нюансы и подводные камни. В таком случае лучше позвать на помощь знакомых мастеров – их натренированный глаз быстро увидит все проблемы и позволит оценить стоимость их исправления.