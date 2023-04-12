Этим художникам удалось совершить невозможное: соединить архитектурное чудо с природным ансамблем.
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12 случаев, когда природу удачно соединили с архитектурой
Молодые деревья и уникальные скульптуры объединили один креативный подход
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Домики, скрытые природным рельефом
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Уникальный тандем природы и зодчества
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Удалось сочетать арочное искусство и природную красоту цветов
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Парк перед роскошным замком высаженный уникальными растениями
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Искусственный водопад, созданный в тандеме с природой
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Бассейн среди природы и покоя
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Дружеские разговоры в стильной локации среди природы
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Эти ступени из природного материала пролегают прямо посреди леса
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Домик, который умело прячет от чужих глаз дерево
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Деревья объяли улочку и здания
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Зачем уничтожать дерево, если его можно вписать в дизайн
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