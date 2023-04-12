Цим митцям вдалось зробити неможливе: поєднати архітектурне диво з природним ансамблем.
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12 випадків, коли природу вдало поєднали з архітектурою
Молоді дерева та унікальні скульптури поєднав один креативний підхід
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Хатинки, приховані природним рельєфом
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Унікальний тандем природи та архітектури
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Вдалось поєднати аркове мистецтво та природну красу кольорів
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Парк перед розкішним замком висаджений унікальними рослинами
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Штучний водоспад, створений у тандемі з природою
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Басейн серед природи та спокою
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Дружні розмови у стильній локації серед природи
Фото Boredpanda
Ці сходинки з природного матеріалу пролягають прямо посеред лісу
Фото Boredpanda
Будиночок, який вміло ховає від чужих очей дерево
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Дерева огорнули вуличку та будівлі
Фото Boredpanda
Навіщо нищити дерево, якщо його можна вписати у дизайн
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