12 случаев, когда природа стала архитектурой: уникальные ландшафтные дизайны
Источник:Boredpanda
Часто для того чтобы создать современный дом или сквер, приходится вступать в неравную борьбу с природой и уничтожать все живое вокруг.
Этим художникам удалось совершить невозможное: соединить архитектурное чудо с природным ансамблем.
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12 случаев, когда природу удачно соединили с архитектурой
Молодые деревья и уникальные скульптуры объединили один креативный подход
Домики, скрытые природным рельефом
Уникальный тандем природы и зодчества
Удалось сочетать арочное искусство и природную красоту цветов
Парк перед роскошным замком высаженный уникальными растениями
Искусственный водопад, созданный в тандеме с природой
Бассейн среди природы и покоя
Дружеские разговоры в стильной локации среди природы
Эти ступени из природного материала пролегают прямо посреди леса
Домик, который умело прячет от чужих глаз дерево
Деревья объяли улочку и здания
Зачем уничтожать дерево, если его можно вписать в дизайн