12 случаев, когда природа стала архитектурой: уникальные ландшафтные дизайны

12 апреля 2023, 08:34
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Источник:

Boredpanda

Часто для того чтобы создать современный дом или сквер, приходится вступать в неравную борьбу с природой и уничтожать все живое вокруг.

Этим художникам удалось совершить невозможное: соединить архитектурное чудо с природным ансамблем.

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12 случаев, когда природу удачно соединили с архитектурой

Молодые деревья и уникальные скульптуры объединили один креативный подход

Фото Boredpanda

Домики, скрытые природным рельефом

Фото Boredpanda

Уникальный тандем природы и зодчества

Фото Boredpanda

Удалось сочетать арочное искусство и природную красоту цветов

Фото Boredpanda

Парк перед роскошным замком высаженный уникальными растениями

Фото Boredpanda

Искусственный водопад, созданный в тандеме с природой

Фото Boredpanda

Бассейн среди природы и покоя

Фото Boredpanda

Дружеские разговоры​ в стильной локации среди природы

Фото Boredpanda

Эти ступени из природного материала пролегают прямо посреди леса

Фото Boredpanda

Домик, который умело прячет от чужих глаз дерево

Фото Boredpanda

Деревья объяли улочку и здания

Фото Boredpanda

Зачем уничтожать дерево, если его можно вписать в дизайн


Фото Boredpanda

Автор: Ірина Бенцак