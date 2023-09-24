Если в вашей ванной есть окно, нужно делать все для того, чтобы в комнату попадало как можно больше света и воздуха. От этого зависит наше самочувствие. Как увеличить поток естественного света – специалисты дали три совета.

Обратите внимание Чем руководствуются украинцы, покупая жилье в сегодняшних реалиях

Стратегическое использование зеркал

Это старый трюк, но его нельзя недооценивать. По словам дизайнера интерьера Саманты Пратт, самый простой способ увеличить естественное освещение в вашей ванной – это стратегически разместить в комнате зеркала.

"Зеркала могут творить чудеса, отражая естественный свет в ванной комнате. Расположите их напротив окон или на стенах перпендикулярно окнам, чтобы они равномернее распределяли свет", – рассказала Саманта Пратт.

Вы также можете выбрать зеркальные или стеклянные аксессуары и душевые двери, чтобы имитировать эффект зеркала. Это обеспечит эффект потока света по всей комнате.

Ванная комната с поворотным зеркалом / Фото Future

Установите полупрозрачные окна

Полупрозрачные окна, как правило, изготовлены из таких материалов как матовое стекло или даже определенных видов смолы. Они помогают мягкому рассеянному свету проникать в комнату без ущерба для приватности. Эти окна часто создают приятное эфирное свечение, фильтруя солнечный свет.

Говорят, что матовое сатиновое покрытие пропускает больше света. Так что подумайте: может, ваше стекло на окнах блокирует свет. Замените сильно матовое стекло прозрачным или слегка матовым стеклом.

Используйте натуральные светоотражающие поверхности

Подобно тому, как блестящая кафельная плитка несколько усиливает естественное освещение кухни, светоотражающие поверхности в значительной степени изменяют освещенность ванной комнаты.

Том Хилгер, эксперт по реконструкции домов, рекомендует использовать естественные световозвращающие поверхности, чтобы повысить уровень освещенности ванной комнаты. Сейчас даже доступны краски, специально разработанные для отражения природного света. Ими окрашивают стены, потолок и даже мебель.