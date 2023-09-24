Якщо у вашій ванній є вікно, то потрібно робити все для того, щоб в кімнату потрапляло якомога більше світла й повітря. Від цього залежить наше самопочуття. Як збільшити потік природного світла – фахівці дали три поради.

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Стратегічне використання дзеркал

Це старий трюк, але його не можна недооцінювати. За словами дизайнера інтер'єру Саманти Пратт, найпростіший спосіб збільшити природне освітлення у вашій ванній кімнаті – це стратегічно розмістити в кімнаті дзеркала.

"Дзеркала можуть творити дива, відбиваючи природне світло у ванній кімнаті. Розташуйте їх напроти вікон або на стінах перпендикулярно до вікон, щоб вони рівномірніше розподіляли світло", – розповіла Саманта Пратт.

Ви також можете вибрати дзеркальні або скляні аксесуари й душові двері, щоб імітувати ефект дзеркала. Це забезпечить ефект потоку світла по всій кімнаті.

Ванна кімната з поворотним дзеркалом / Фото Future

Установіть напівпрозорі вікна

Напівпрозорі вікна, як правило, виготовлені з таких матеріалів, як матове скло або навіть певних видів смоли. Вони допомагають м'якому розсіяному світлу проникати в кімнату без шкоди для приватності. Ці вікна часто створюють приємне ефірне світіння, фільтруючи сонячне світло.

Кажуть, що матове сатинове покриття пропускає найбільше світла. Тож подумайте: може, ваше скло на вікнах блокує світло. Замініть сильно матове скло на прозоре або злегка матове скло.

Використовуйте натуральні світловідбивальні поверхні

Подібно до того, як блискуча кахельна плитка дещо посилює природне освітлення кухні, світловідбивальні поверхні значною мірою змінюють освітленість ванної кімнати.

Том Хілгер, експерт з реконструкції будинків, рекомендує використовувати природні світловідбивальні поверхні, щоб підвищити рівень освітленості ванної кімнати. Зараз навіть доступні фарби, спеціально розроблені для відбивання природного світла. Ними фарбують стіни, стелю і навіть меблі.