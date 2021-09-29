С привлекательной скидкой: в США продают роскошные апартаменты в самом высоком жилом небоскребе

Квартира на 93-м этаже самого высокого кондоминиума в мире, была продана за 28,58 миллиона долларов. Это более чем на четверть меньше начальной цены – 38,75 миллиона долларов.

Элитная недвижимость находится в Central Park Tower – самом высоком жилом небоскребе Манхеттена. Высота здания – около 472 метров.

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За почти 400 квадратных метров взимается "относительно скромная ежемесячная плата" в размере 6336 долларов в месяц, которая идет на обслуживание дома.

По данным Marketproof, на сегодня в Central Park Tower продано 15% апартаментов из предложенных 178 единиц.

Почему в США падает спрос на элитное жилье

В Central Park Tower продано 15% апартаментов / Фото New York Post

В последнее время спрос на апартаменты в "Районе миллионеров" пострадал из-за нескольких факторов. Первый – пандемия COVID-19. Вместе с тем правительство США ужесточило законы о покупке элитных жилых фондов. Таким образом власти пытаются усложнить отмывания денег на американской недвижимости, которую массово скупали анонимные компании.

Не последнюю роль в уменьшении спроса на недвижимость в небоскребах сыграл иск объединения кондоминиума на 432 Park Ave. Совет требует, чтобы застройщик возместил 125 миллионов долларов за многочисленные неудобства, дефекты и затопления.

Визуализация гаража в Central Park Tower / Фото New York Post

Однако, как отмечают застройщики Central Park Tower, все работы выполнены первоклассной командой, поэтому любые риски сводятся к минимуму. Они настолько уверены в сооружении, что даже предлагают апартаменты на 100-м этаже. Жилой фонд площадью 4645 квадратных метров с частной столовой, открытой террасой с бассейном и кабинками для переодевания, тренажерным залом, гостиной, кинозалом, детской площадкой сдается в аренду для торжеств.