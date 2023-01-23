Как свидетельствуют данные портала OLX Недвижимость, изменения проявились не только в ценниках, но и географии поисков и форматах жилья.
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Как изменилось предложение на протяжении 2022 года
В 2022 году самый большой ассортимент жилищ предлагали большие города – Киев, Одесса и Днепр. Однако активный отток людей на западные регионы оживил предложение в городах, ранее не выбивавшихся в лидеры. Одним из таких стал Ивано-Франковск.
В целом по количеству объявлений лидируют:
- Киевская область – 313 907 объявлений;
- Одесская область – 186 866;
- Днепропетровская область – 100 009;
- Львовская область – 68 747;
- Ивано-Франковская область – 54 622.
При этом наибольшее количество предложений на первичном рынке жилья на протяжении 12 месяцев прошлого года наблюдалось в
- Киевской (67 962 объявления),
- Одесский (35 709),
- Ивано-Франковской областях (20 454).
На "вторичке" активно себя проявили:
- Киевская область (245 945 объявлений),
- Одесская область (151 157),
- Днепропетровская область (92263).
Чаще всего искателям предлагали приобрести квартиры жилищного фонда от 2011 года. Таких предложений насчитывалось 359157. "Хрущевки" оказались на втором месте по популярности – 114 003 объявления. Чуть меньший ассортимент был среди жилищного фонда 80-х – 90-х годов – 104 161 вариант.
Средняя цена за квадратный метр
За год средняя стоимость квадратного метра выросла примерно на треть. Если сравнивать цены в декабре 2021 и декабре 2022 года, то медианная цена на "первичке" по Украине повысилась на 29% и составила 28 534 гривен за квадратный метр. В то же время медианная цена квадратного метра на вторичном рынке выросла на 35% и составила 24 277 гривен за квадратный метр.
Выгоднее всего было инвестировать в новостройки Хмельницкая и Ивано-Франковская области. Медианная стоимость квадратного метра на декабрь 2022 года в этих регионах была самой низкой в стране – 22 108 гривен за квадратный метр и 23 312 гривен за квадратный метр соответственно. К примеру, в Киевской области этот показатель составляет 35 829 гривен, а в Закарпатье и Львовской области – 38 688 и 39 296 гривен соответственно.
На вторичном рынке наиболее доступны цены в Сумской и Черниговской областях (медианная стоимость в декабре составила 14 581 и 17 130 гривен за квадратный метр). В Днепропетровской области цена квадратного метра составляет около 24 218 гривен, во Львовской области – 34 137 гривен, самые высокие цены в Киевской области – около 41 872 гривен за квадратный метр.