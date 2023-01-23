Як свідчать дані порталу OLX Нерухомість, зміни проявилися не лише у цінниках, але й у географії пошуків та форматах житла.
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Як змінилася пропозиція впродовж 2022 року
У 2022 році найбільший асортимент помешкань пропонували великі міста – Київ, Одеса та Дніпро. Однак активний відтік людей на західні регіони пожвавив пропозицію в містах, які раніше не вибивалися в лідери. Одним із таких став Івано-Франківськ.
Загалом за кількістю оголошень лідирують:
- Київщина – 313 907 оголошень;
- Одеська область – 186 866;
- Дніпропетровська область – 100 009;
- Львівщина – 68 747;
- Івано-Франківщина – 54 622.
При цьому найбільше пропозицій на первинному ринку житла впродовж 12 місяців минулого року спостерігалось в
- Київській (67 962 оголошення),
- Одеській (35 709),
- Івано-Франківській областях (20 454).
На "вторинці" найактивніше себе проявили:
- Київщина (245 945 оголошень),
- Одеська область (151 157),
- Дніпропетровська область (92 263).
Найчастіше шукачам пропонували придбати квартири житлового фонду від 2011 року. Таких пропозицій нараховувалося 359 157. "Хрущовки" опинилися на другому місці за популярністю – 114 003 оголошення. Трохи менший асортимент був серед помешкань житлового фонду 80-х – 90-х років – 104 161 варіант.
Середня ціна за квадратний метр
За рік середня вартість квадратного метра зросла приблизно на третину. Якщо порівнювати ціни в грудні 2021-го та грудні 2022-го року, то медіанна ціна на "первинці" по Україні підвищилась на 29% та склала 28 534 гривень за квадратний метр. Натомість медіанна ціна квадратного метра на вторинному ринку зросла на 35% та склала 24 277 гривень за квадратний метр.
Найвигідніше було інвестувати в новобудови Хмельницької та Івано-Франківської областей. Медіанна вартість квадратного метра станом на грудень 2022 року в цих регіонах була найнижчою в країні – 22 108 гривень за квадратний метр і 23 312 гривень за квадратний метр відповідно. До прикладу, на Київщині цей показник становить 35 829 гривень, а на Закарпатті та Львівщині – 38 688 та 39 296 гривень відповідно.
На вторинному ринку найбільш доступні ціни в Сумській та Чернігівській областях (медіанна вартість у грудні склала 14 581 і 17 130 гривень за квадратний метр). На Дніпропетровщині ціна квадратного метра становить близько 24 218 гривень, на Львівщині – 34 137 гривень, найвищі ціни на Київщині – близько 41 872 гривень за квадратний метр.