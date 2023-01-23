Какое жилье покупали украинцы в течение 2022 года

Рынок купли-продажи жилья отреагировал на полномасштабное российское вторжение существенным сокращением сделок. В то же время, новые угрозы военного положения трансформировали поведение потенциальных покупателей и арендаторов.

Как свидетельствуют данные портала OLX Недвижимость, изменения проявились не только в ценниках, но и географии поисков и форматах жилья.

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Как изменилось предложение на протяжении 2022 года

В 2022 году самый большой ассортимент жилищ предлагали большие города – Киев, Одесса и Днепр. Однако активный отток людей на западные регионы оживил предложение в городах, ранее не выбивавшихся в лидеры. Одним из таких стал Ивано-Франковск.

В целом по количеству объявлений лидируют:

Киевская область – 313 907 объявлений;

– 313 907 объявлений; Одесская область – 186 866;

– 186 866; Днепропетровская область – 100 009;

– 100 009; Львовская область – 68 747;

– 68 747; Ивано-Франковская область – 54 622.

При этом наибольшее количество предложений на первичном рынке жилья на протяжении 12 месяцев прошлого года наблюдалось в

Киевской (67 962 объявления),

(67 962 объявления), Одесский (35 709),

(35 709), Ивано-Франковской областях (20 454).

На "вторичке" активно себя проявили:

Киевская область (245 945 объявлений),

(245 945 объявлений), Одесская область (151 157),

(151 157), Днепропетровская область (92263).

Чаще всего искателям предлагали приобрести квартиры жилищного фонда от 2011 года. Таких предложений насчитывалось 359157. "Хрущевки" оказались на втором месте по популярности – 114 003 объявления. Чуть меньший ассортимент был среди жилищного фонда 80-х – 90-х годов – 104 161 вариант.

Активный интерес к новостройкам и вторичному рынку остался на Киевщине. "Первичкой" интересовались преимущественно в западных регионах.