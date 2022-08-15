Об этом в понедельник 15 августа заявила глава политической партии "Слуга Народа" Елена Шуляк. Рассказываем о новых правилах на рынке новостроек Украины.

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Парламент принял законопроект №5091

Шуляк подчеркнула, что прежде чем Украина начнет широкомасштабное восстановление разрушенного жилья, рынок недвижимости должен быть приведен в порядок. В частности, люди, которые готовы инвестировать в строительство собственного дома, должны быть гарантированно защищены от неблагополучных застройщиков.

Именно поэтому наша команда наработала законопроект №5091, который урегулирует ряд устаревших проблем на строительном рынке.

– отметила она.

Нардеп объяснила, что принятый законопроект вносит определенные коррективы на рынке новостроек. Среди новых ограничений она отметила, что:

теперь застройщик не сможет продавать квартиры, не имея разрешительных документов и всех условий для достройки объекта;

и всех условий для достройки объекта; продажа невозможна, если каждая квартира в многоквартирном доме не зарегистрирована как отдельный объект имущественных прав , а зарегистрировать ее в Минюсте возможно только при наличии всей разрешительной документации;

, а зарегистрировать ее в Минюсте возможно только при наличии всей разрешительной документации; застройщик должен раскрывать информацию о том, сколько квартир в доме уже проданы.

Также нормы законопроекта внедряют еще один предохранитель от недобросовестных застройщиков.

Раньше была довольно распространена схема, когда нежилые помещения в доме продавали в качестве жилья, а одну большую квартиру превращали в несколько маленьких и продавали в таком виде. Сейчас, когда все объекты будут зарегистрированы, эта схема станет невозможной,

– уверяет глава "Слуги Народа".

Шуляк рассказала, что документ устанавливает четкие правила, когда инвестор вправе расторгнуть невыгодный ему договор с застройщиком. К примеру, если продавец без предупреждения изменяет технические характеристики квартиры или более чем на 6 месяцев нарушает срок сдачи дома в эксплуатацию.

Есть и еще одно важное новшество: договоры первой продажи должны закреплять обязательства застройщика подключить дом к инженерным сетям на постоянной основе.

Раньше с этим были огромные проблемы, и надо наконец-то обезопасить покупателей новых квартир от неприятных сюрпризов в виде отсутствия воды или света.

– отметила Шуляк.

И наконец – застройщик должен обнародовать подробную информацию об объекте строительства, данные о себе и конечных бенефициарах. Это, по мнению Шуляк, сделает рынок первичной недвижимости более прозрачным и поможет восстановить доверие к строительным компаниям.

Напомним, 8 сентября 2021 года Верховная Рада поддержала законопроект №5091 "О гарантировании вещных прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем".