На продажу выставили самую дорогую квартиру в Варшаве: особенности и цена

Villa Monaco – это элитное жилье 2001 года, расположенное в престижном районе столицы Польши, где проживает множество публичных людей. Теперь присоединиться к их компании могут обычные люди, накопившие приличную сумму.

Пентхаус на четвертом этаже с террасой на крыше имеет общую площадь 487 "квадратов". Цена за 1 квадратный метр – 51 335 злотых. Стоимость всей квартиры – более 25 миллионов злотых (171 миллион гривен).

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Личная охрана и консьерж

Чтобы попасть в дом Villa Monaco, нужно преодолеть 2 шлагбаума с будками охраны. Также за порядком в доме следит консьерж. Кроме круглосуточной охраны и ресепшена здесь есть собственная водоочистная станция, а в гараже – автомойка.

Холл, сделанный из оранжевого и красного мрамора, импортированного из Турции, ведет к крытому бассейну с настенными росписями. Также жителям предлагается сухая и финская сауна и тренажерный зал.

Интерьер самой дорогой квартиры в Варшаве / Фото The Warsaw

Квартира в Варшаве за 171 миллион гривен

Высота потолков в квартире – 5,5 метров. Зона гостиной и столовой занимает 125 квадратных метров. Батарей на стенах нет, отопление вмонтировано в пол и окна. Также отапливать помещение предлагают с помощью 5-метрового камина из мрамора.



Ванная комната из вишневого дерева / Фото The Warsaw

В квартире есть 3 спальни, кабинет и мезонин с видом на гостиную. Хозяйственная спальня имеет свой санузел из вишневого дерева и ванной. В столовой расположен большой стол на 12 человек. Также есть терраса на крыше, куда можно попасть из кабинета.



Терраса с зоной отдыха / Фото The Warsaw