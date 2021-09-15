Проект украинской студии Yakusha Design попал в шортлист премии Dezeen Awards 2021

Одна из самых престижных премий в области архитектуры и дизайна Dezeen Awards опубликовала шортлист лучших интерьеров мира 2021 года. Интерьер украинской студии Yakusha Design вошел в ТОП-5 проектов в категории "Бары и рестораны".

Бары и рестораны – ниша, в которой обычно много сильных проектов. Поэтому особенно приятно попасть в эту номинацию. Это признание не только нас как студии, но и украинского дизайна в целом, – комментирует событие Виктория Якуша, основательница Yakusha Design и автор проекту.

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Номинированный проект – интерьер Истетика – заведения, созданное в авторском стиле студии – живом минимализме.

Заведение создано в авторском стиле студии Yakusha Design – живом минимализме / Фото Yakusha Design

Акцент в дизайне делали на лаконичности, sustainable-материалах, а также артизанальних предметах, которые наполняют пространство живым духом. Заведение пропагандирует осмысленный подход к быстрой еды, поэтому основной задачей дизайнеров было создание пространства без лишних элементов. Это своеобразное место тишины, куда можно прийти и просто насладиться едой.

Заведение создано в авторском стиле студии Yakusha Design – живом минимализме / Фото Yakusha Design

Обычно бары и рестораны имеют схожую идентичность: много деталей, декора, насыщенные цвета. В нашем проекте наоборот – много пустоты и воздуха. Пустота очень важный элемент для меня, она обнажает сущность и позволяет увидеть важное. Как бы противоречиво ни звучало, но пустота наполняет, – рассказывает о проекте Виктория.

Несмотря на свою лаконичность, пространство получилось мягким и уютным. В этом помогли фактурные глиняные стены и плавные формы.

Создавая пространство, я всегда ищу баланс – в формах, текстурах, оттенках. Плавные линии столов и в противовес им – геометрия сидений. Тепла глиняная штукатурка и рядом – элементы из нержавейки. Все должно быть естественно сбалансировано, и тогда будет работать, – добавляет Виктория.

Заведение создано в авторском стиле студии Yakusha Design - живом минимализме / Фото Yakusha Design

Студия в основном работает с натуральными материалами. Большие обеденные столы из коллекции FAINA изготовлены из sustainable материала "ztista". Это уникальная разработка бренда, в основе которой – переработанная бумага, глина, сено и другие природные элементы, что могут разлагаться.

Дополнительную зону дополнили простыми геометрическими пуфиками из переработанного пластика.

Yakusha Design – мультидисциплинарная студия живого дизайна и архитектуры, основанная Викторией Якушей в 2006 году. Студия создает современную украинскую архитектуру, интерьеры, а также собственную коллекцию мебели, света и декора FAINA. Номинацию на звание лучшего интерьера мира студия Yakusha Design получает во второй раз. В 2019 году в шортлист премии Dezeen Awards вошел проект их киевского офиса – Ya Vsesvit.

Сейчас Yakusha Design работает над международными проектами с широкой географией и имеет 2 офиса – в Украине и Бельгии.