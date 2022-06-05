Речь идет о проекте закона "О внедрении строительного информационного моделирования (BIM-технологии) на всех этапах жизненного цикла объектов и научно-технического сопровождения объектов, усовершенствовании процедуры обследования объектов, принятых в эксплуатацию в установленном законодательством порядке". Об этом сообщила заместитель Министра развития общин и территорий Наталья Козловская.

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Синхронизация процесса строительства

Как отметили в Минрегионе, этот законопроект является одним из инструментов комплексной цифровой трансформации всей строительной отрасли.

Применение BIM-технологий позволит синхронизировать процесс строительства между его участниками, повысить качество контроля работ, оптимизировать затраты и повысить безопасность объектов строительства,

– рассказала Наталья Козловская.

Кроме того, законопроект предполагает введение обязательного использования ВIМ-технологий при разработке проектной документации на строительство отдельных объектов, которые строятся с привлечением бюджетных средств – с установлением переходного периода в пять лет.

"Поскольку государство является крупным заказчиком строительства, важно, чтобы бюджетные средства использовались максимально эффективно. Особенно когда речь идет о восстановлении и развитии инфраструктуры страны и безопасности объектов, которые были сооружены на средства государственного финансирования - на сегодняшний день этот вопрос приобрел особую актуальность",

– отметила Наталия Козловская.

Напомним, что ранее Минрегион утвердил изменения в документы, устанавливающие состав и содержание проектной документации, порядок ее разработки, а также сметные нормы и нормативы в строительстве. Кроме того, продолжается разработка национальных стандартов по применению BIM-технологий при проектировании и внедряется цифровизация всех процессов на этом этапе.