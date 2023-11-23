Как часто нужно открывать окна зимой: ответ экспертов

Вентиляция является решающим фактором для здоровых и новых интерьеров. Так что нужно регулярно проветривать свой дом зимой.

Прежде чем говорить о том, как часто, важно понять, почему мы должны открывать окна даже в самое холодное время. "Это позволяет свежему воздуху циркулировать, улучшая качество воздуха в помещении, очищая от загрязнителей, запахов и влаги", – объясняет эксперт Джерами Сибли.

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Как часто нужно открывать окна зимой

"Открывайте окна примерно на 10 минут каждое утро, чтобы застоявшийся влажный воздух получился", – говорит лицензированный инспектор домов и владелец Property Inspection Pro в Балтиморе Сол Крук.

В идеале окна следует открывать ненадолго каждый день, даже зимой. Ежедневное проветривание примерно от 5 до 15 минут может значительно улучшить качество воздуха в помещении, не причиняя существенных потерь тепла,

– отмечает эксперт Джош Митчелл.

Однако частота проветривания зависит от таких факторов как размер вашей жилой площади, количество жителей и тип повседневной деятельности.

"Важно учитывать занятость комнаты и деятельность. Комнаты с большим количеством людей или такими видами деятельности, как приготовление пищи, могут нуждаться в более частом проветривании", – говорит Митчелл.

Место проживания также имеет значение, когда дело касается проветривания. "Если вы живете в более холодном климате, возможно, вам нужно быть осторожнее относительно продолжительности и степени проветривания, чтобы избежать чрезмерных потерь тепла. А у людей, живущих в странах с более мягким климатом, есть возможность чаще открывать окна", – говорит Джерами. Сибли.