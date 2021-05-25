Проводка в новостройке: нужно ли ее менять и что следует знать

Покупая жилье в новостройке, каждый владелец задумывается над тем, стоит ли менять проводку. Однако пока все исправно работает, многие пускают все на самотек.

Поэтому этот вопрос следует изучить заранее. Стоит ли менять электропроводку в новостройке, и что нужно об этом знать – рассказали в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

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Что нужно знать о проводке

Автоматические выключатели обеспечивают работу электроприборов и защищают провода от перегрузки и короткого замыкания. Обычно, когда автомат перестает работать, жители могут не обратить на это внимание.

Однако автомат может не сработать из-за поломки. Незащищенная электропроводка от перегрузок разрушается и начинает искрить. Она может стать причиной пожара, поэтому лучше заранее позаботиться о надежной и долговечной электропроводке,

– пояснили в РИЕЛ.

В новостройке стоит обращать внимание на автомат / Фото riel

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В чем преимущества новостройки

Очень часто проблемы с электроснабжением возникают в старых домах. Раньше люди использовали значительно меньше бытовой техники дома, поэтому проводка обычно обеспечивала электропитанием приборы общей мощностью 1-3 кВт. На сегодняшний день этого недостаточно, поэтому довольно часто сети выходят из строя.

Из-за текучести металла места соединения проводки быстро ослабевают. Они начинают греться, окисляться и подгорать. Алюминиевые провода в условиях высоких нагрузок и от нагрева часто ломаются. Выявить место повреждения довольно сложно. Как проложена электропроводка в панельных домах, никто точно сказать не может. Очень часто жители случайно повреждают электрокабель, когда пытаются просверлить в стене отверстие,

– подчеркнули в РИЕЛ.

Для того чтобы понять, где именно произошла поломка, иногда приходится разрушать стены. Конечно, это обходится довольно дорого и отнимает много сил и времени.

В отличие от старых домов в новостройках монтируют электропроводку, которая позволяет использовать множество современной техники и при этом обеспечивает бесперебойное и безопасное электроснабжение. Она имеет необходимое сечение и достаточное количество электролиний.

В новых домах электропроводка обычно функционирует бесперебойно / Фото riel

Также в новых домах прокладывают дополнительные линии к стиральной машине, электроплите, кондиционеру, вытяжке, посудомоечной машине и бойлеру. Кроме того, система электросети разрабатывается с учетом всех необходимых нюансов (общедомовой нагрузки, телефонных линий, системы пожарной безопасности).

Какие проблемы могут быть с электропроводкой в новостройке

Как уже говорилось выше, в новостройках обычно прокладывают проводку, которая способна выдержать большие нагрузки. Однако иногда могут возникать некоторые проблемы.

Проводка в новостройке может иметь меньшее сечение, чем необходимо для подключения нужных вам бытовых приборов. Иногда указанные в документах параметры не соответствуют реальным характеристикам. В новой квартире может не хватить электролиний. Случается, что розетки и выключатели расположены в неудобном месте. В таких случаях следует поменять проводку в квартире,

– пояснили в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

Для того чтобы подобных нюансов не возникало, лучше обратиться за помощью к специалистам, которые работают с застройщиком. В таком случае вы сможете быть уверенными в качестве и безопасности сетей.

Если же вы решили выполнять монтажные работы самостоятельно, необходимо правильно рассчитать мощность, а также подобрать нужное сечение. Не забывайте делать чертежи, чтобы в процессе дальнейшего ремонта случайно не повредить электрокабель.