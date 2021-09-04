В пустыне США планируют построить экологический мегаполис: как он будет выглядеть

Датский архитектор Бьярке Ингельс приступил к планированию города Телос. Заказчиком проекта стал Марк Лор – предприниматель и бывший генеральный директор по электронной коммерции сети Walmart.

Архитектурная студия BIG опубликовала пост, где рассказала о плане использовать пустыню на западе США. Территория площадью 60 тысяч гектаров должна стать инновационным городом, который "установит глобальный стандарт городской жизни и расширит человеческий потенциал".

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В 2030 году в городе смогут поселиться 50 тысяч человек. Ожидается, что к 2070 году его население вырастет до 5 миллионов. Город основан на принципе городов-садов Эбенизер Говарда в Великобритании.

Для города используют исключительно экологичные материалы / Фото Dezeen

По словам Лора, строительство с нуля позволит городу стать "самым экологичным и безопасным в мире".

Учитывая проблемы глобального потепления, воды и энергии, что мы можем сделать для будущих поколений? Какие технологии и другие инновации в политике и дизайне мы можем внедрить в город, строя его с нуля? Только представьте, чего мы можем достичь с экологически чистыми строительными материалами, автономными транспортными средствами, электрическими самолетами и подземным перемещением материалов, – добавил предприниматель.

В центре будет располагаться смотровая башня / Фото Dezeen

В городе планируют воплотить разнообразные варианты жилья, которые будут доступны для различных социальных групп. В центре построят большую обзорную башню, которая получила название Equitism.