На двух чемоданах: как американка продала свой дом и теперь живет в разных уголках мира

Американская дизайнер Стелла Гуань раньше постоянно жила в Лос-Анджелесе, ведь там имела собственный дом и студию. Однако постоянные расходы на дом утомили, и женщина решила полностью изменить свою жизнь.

Стелла говорит, что всегда увлекалась интересными домиками, как фургон или любое жилье на колесах. Жизнь в таких домах давала возможность видеть мир и часто путешествовать.

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Из привычного образа жизни к странствующему

В 2021 году Стелла купила дом в Лос-Анджелесе. Как выяснилось, это жилье требовало больше вложений, чем ожидала дизайнер. На ремонт и вывод черной плесени она вынуждена была потратить еще 50 тысяч долларов. Тогда покупка дома стала сплошным разочарованием для Стеллы, и она решила продать его. Поскольку дизайнер обратилась за помощью к посредникам, она потеряла еще 100 тысяч долларов.

Стелла решила больше не покупать жилье, а переехать в свой рабочий выставочный зал. И это было хорошей бюджетной идеей, ведь на проживание она тратила всего 3000 долларов в месяц. Однако с течением времени в помещении возникла проблема с вентиляцией, и Стелли пришлось уйти.

Это стало последней каплей. Я подумала: "Этот вопрос с жильем просто не работает". Я собрала свои два чемодана через два часа. Теперь с ними и живу,

– поделилась дизайнер.

Сейчас Стелла живет в крошечном доме, который нашла на Airbnb и переехала туда десять дней назад. Это маленькое жилье на колесах, действительно можно перемещать. Владельцы еще помогли припарковать его на вершине холма, поэтому Стелла наслаждается прекрасными видами на Лос-Анджелес.

"Я плачу 60 долларов за ночь. В конце месяца с учетом комиссии это будет около 2000 долларов США. Это примерно на уровне обычной арендной платы в Лос-Анджелесе. Самое большое преимущество в том, что здесь так уютно. Люди думают, что крошечные дома вызывают клаустрофобию" . Но если вы хорошо обустроите их, то они станут идеальными помещениями", – рассказала Стелла.



Дом на колесах, арендовавший Стелла / Фото с инстаграммы tinyhomela

Временное жилье Стеллы располагает площадью 36 квадратных метров. В доме есть великолепная кухня с двумя большими окнами, что даже больше стандартных кухни в домах. Женщина рассказала, что работает на раскладном столе, который также обеденный, и для нее это удобно.

Существенной проблемой является нехватка мест хранения и отсутствие стиральной машины. Однако дизайнер смогла приспособиться к этому. Она говорит, что такой образ жизни не для всех и это нужно понимать. Однако значительно его преимущество в том, что человек не привязан к одному месту и может жить в любом уголке мира.

Если есть месяц, когда я хочу тратить меньше средств на жилье, то ищу более дешевую аренду. Если есть город, в котором я хочу побывать, то ищу там аренду. Я остаюсь в этом доме на 30 дней, а затем перехожу в другое жилье в западной части Лос-Анджелеса,

– рассказала Стелла.

За свою жизнь она побывала примерно в 15 странах Европы и Азии. В этом году планирует посетить многие страны на Балканах, например, Албанию, Сербию, Боснию и Черногорию. Она очень довольна своей нынешней жизнью на двух чемоданах. Это дарит Стелли чувство свободы и очень много новых впечатлений.