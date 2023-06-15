Профессиональные уборщики объясняют, как можно предотвратить появление пыли в спальне с помощью нескольких разумных советов. Все очень просто, но люди привыкли игнорировать следующие вещи.

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Используйте очистители воздуха

Очевидный способ избежать пыли в спальне – использовать лучший воздухоочиститель, который вы можете себе позволить. Они не только очищают пыль, но и загрязнители воздуха, аллергены, которые могут вызвать респираторные заболевания или мешать вашему сну.

Если у вас нет воздухоочистителя или вы не хотите его покупать, тогда лучшим вариантом станут растения для очистки воздуха.

"Растения являются естественными воздушными фильтрами, которые могут поглощать частицы пыли и создавать более чистое пространство. Просто имейте в виду, что это не так быстро или эффективно, как воздухоочиститель, который непосредственно предназначен для этого", – говорит эксперт по уборке Наталии Виейра.

Вытирайте тряпкой из микрофибры

Когда вы пытаетесь избавиться от пыли, материалы, которые вы используете, имеют огромное значение. Многие эксперты рекомендуют выбирать для этого ткань из микрофибры. Ею вы будете действительно очищать пыль, а не разбрасывать ее вокруг.

Есть специальные тряпки, которые лучше впитывают пыль. Они притягивают и удерживают частицы пыли между синтетическими волокнами путем создания статического заряда.

Регулярно стирайте постель

Понимание того, как стирать постельное белье и как часто это нужно делать, жизненно важно, если вы хотите избежать пыли. Часто постель является одной из самых грязных и опыленных вещей в спальне.

Старайтесь не махать простынями, когда застелите кровать утром, так как это может поднять пыль в воздух и распространить пыль по комнате, прежде чем вы успеете ее убрать.