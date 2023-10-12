Дом-радуга: такого яркого интерьера вы еще никогда не видели

Этот дом в Калифорнии на вид такой, как все. Особого внимания он не привлекает, пока не предложат взглянуть на интерьер. О таких красках в дизайне никто и не догадывается.

Сказать, что это уникальное здание в северном округе Сан-Диего красочное, было бы значительным умалением. Многие яркие цвета в интерьере призывают назвать его радужным или даже конфетным.

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Все яркие цвета собрали в одном интерьере

Радужное жилье площадью 480 квадратных метров сейчас продается за 1 250 000 долларов. На цену повлияла стоимость мебели, которую изготавливали на заказ.

Снаружи обычный дом, экстерьер сделан в темно-синем и ярко-голубом оттенках. Веселье начинается с входной светло-фиолетовой двери, имеющей разноцветные окошки. А за ними – настоящий радужный мир.

Все начинается с входной двери / Фото San Diego MLS

Оранжевые балки на потолке, голубая и красная дверь, розовый, фиолетовый, зеленый и другие разноцветные стулья – все это неожиданно застает. Кажется, что вы попали в мир фантазий, но это реальность. Такой интерьер захотели владельцы – и они реализовали свою идею.

Есть много места для развлечений в гостиной и гостиной, каждая с собственным камином и обеденной зоной с барной стойкой.

Везде яркие цвета / Фото San Diego MLS

В доме есть три спальни с тремя ванными комнатами, каждая, кухня-столовая, гостиная. На заднем дворе есть бассейн, ландшафтная терраса и еще одна гостиная под открытым небом. Также к собственности принадлежит подвал площадью 46 "квадратов", который все время резвился. Первый след там оставят уже новые владельцы.