Начиная внутреннюю отделку в квартире или доме, необходимо рассчитать расход краски на квадратный метр стены. Это важнейший процесс, так как не хочется покупать лишнее, но и нехватка материала доставит много хлопот.

Как правильно рассчитать расход и сколько краски покупать, Недвижимость 24 узнала у лидера рынка краски в Украине ТМ Kolorit.

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От чего зависит расход краски

Производитель всегда указывает расход краски на м2 на этикетке продукта. Однако важно понимать, что реальные цифры могут отличаться от указанных. Этому есть простое объяснение: на расход влияет множество факторов таких как укрывистость, тип краски и методы ее нанесения, тип, структура поверхности и т.д.

Укрывистость – это способность краски передать желаемый оттенок : чем она выше, тем лучше. Краски с хорошей укрывистостью перекроют контрастную подложку и за 2 слоя.

– это : чем она выше, тем лучше. Краски с хорошей укрывистостью перекроют контрастную подложку и за 2 слоя. Способ нанесения. Инструменты, которые используются для работы, частично поглощают материал , и это увеличивает расход.

Инструменты, которые используются для работы, , и это увеличивает расход. Тип краски следует учитывать, ведь у акриловых и водоэмульсионных имеется широкий выбор оттенков, они быстро сохнут и не выгорают на солнце. Масляные краски – более бюджетный вариант, но они отличаются неприятным запахом, долго сохнут и со временем разрушаются.

Расход краски зависит от множества факторов / Фото kolorit

Тип поверхности также влияет на расход краски, ведь одни материалы сильнее впитывают краску на стене, а другие – практически не требуют дополнительной подготовки.

также влияет на расход краски, ведь одни материалы на стене, а другие – практически не требуют дополнительной подготовки. Структура поверхности. Этот нюанс многие забывают учесть, рассчитывая расход краски. Однако рельеф стены может увеличить ее реальную площадь чуть ли не вдвое и, конечно же, это отразится на количестве необходимого материала.

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Как цвет влияет на расход краски

Если текущий оттенок похож по насыщенности с желаемым — можно ограничиться 2 слоями. Если нужно перебить темный контрастный цвет, понадобится 3 слоя или 1 дополнительный слой грунтовочной краски, – пояснили в Kolorit.

В подобной ситуации уменьшить расход краски можно двумя способами:

Выровнять и прогрунтовать стену.

Выбрать оттенок близкий к текущему или темнее его.

Цвет также влияет на расход краски / Фото kolorit

Расход краски для разной поверхности

Фактический расход краски на 1 м2 отличается в зависимости от материала: для покраски 100 м2 дерева может понадобиться на целое ведро больше, чем для металла. Это следует учитывать при работе с большими поверхностями, – пояснили в Kolorit.

Дерево. Потери краски зависят от породы, шероховатости и пористости материала. В среднем литр может покрасить 4-12 м2 поверхности из дерева.

Потери краски зависят от породы, шероховатости и пористости материала. В среднем литр может покрасить 4-12 м2 поверхности из дерева. Металл не впитывает краску, это позволяет литру краски покрыть от 8 до 12 м2 поверхности.

не впитывает краску, это позволяет литру краски покрыть от 8 до 12 м2 поверхности. Минеральные поверхности (бетон, гипсокартон, шпаклевка). Здесь все зависит от пористости материала: чем она сильнее, тем больше краски понадобится. Примерный расход составит 1 л на 7-12 м2.

Важно: снизить потери краски можно благодаря шлаклевке и грунтовке. Используйте продукцию одного бренда – это даст максимальную эффективность и желаемый результат.

Стеклообои и обои под покраску – 7-9 м2.

Расход краски также зависит от поверхности / Фото kolorit

Как определить площадь покрытия

Для того чтобы понять, сколько краски покупать, нужно определить площадь окрашиваемой поверхности и расход краски.

Каждый производитель указывает, каким будет расход краски на квадратный метр, исходя из множества проведенных исследований. Здесь важно уточнить, что выбирать нужно продукцию только проверенных брендов, которые дорожат своей репутацией, и не станут указывать мифические цифры.

Для того чтобы рассчитать площадь окрашиваемой поверхности, берем линейку и измеряем длину помещения (умножаем ее на 2, чтобы не измерять противоположную стену). Далее определяем ширину и узнаем периметр помещения, складывая полученные числа. Вычисляем площадь, умножив полученное число на высоту потолков, и вычисляем площадь дверей и окон, умножив их высоту на ширину. И последний шаг: отнимаем от площади комнаты, двери и окна, и получаем площадь окрашиваемой поверхности.

Чтобы узнать площадь потолка или пола – умножьте длину комнаты на ее ширину.

Как рассчитать расход краски

Определив площадь окрашиваемой поверхности, изучите еще раз этикетку краски и данные о том, сколько метров можно покрасить с 1 литра. Например, производитель указал цифру в 10 метров. Чтобы узнать необходимое количество краски на покраску комнаты, следует разделить площадь стен на расход.

Пример

Например, большую гостиную нужно покрасить краской Kolorit Legenda. Длина комнаты составляет 5 м, ширина 6 м, а высота потолка 2,7 м.

Определяем периметр комнаты, который вычисляется по формуле: P = (a x 2)+(b x 2), то есть в данном случае: P = 10 + 12 = 22 м2.

Далее узнаем площадь комнаты, умножив периметр на высоту стен: S = P х h =22 х 2,7 = 59,4 м2.

Вычисляем площадь дверей и окон, умножив их высоту на ширину. Площадь окна будет приблизительно (1,6 х 1,5) = 2,4 м2. Двери (1 х 2.10) = 2.10 м2

Определяем площадь стен, отняв от площади комнаты суммарную площадь всех окон и дверей. Здесь это: 59,4 – (2,4+2,10) = 54,9 ≈ 55 м2.

После этого читаем техническую документацию краски и видим, что ее расход равняется 10 м2 на 1 л. Но чтобы добиться нужного результата, любую краску следует наносить в 2 слоя. Поэтому, чтобы понять, сколько литров займет покраска комнаты, делим площадь стен на норму расхода и умножаем все на 2.

Итоговый результат: (55 / 10) х 2 = 11 литров краски.

Где найти удобный онлайн-калькулятор расхода краски

Kolorit на своем новом сайте запустил удобный онлайн-калькулятор расхода краски, который облегчит вам расчет.

Для того чтобы сделать просчет, необходимо выбрать продукт, который будет использоваться, указать тип поверхности, площадь (или ширину, длину комнаты и высоту потолков) и указать количество дверей и окон в помещении.

После этого получите расчет расхода краски на электронную почту, и сможете без проблем приобрести продукцию.

Чтобы облегчить задачу – воспользуйтесь онлайн-калькулятором расчета расхода краски / Фото kolorit