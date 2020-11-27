Починаючи внутрішнє оздоблення у квартирі або будинку, необхідно розрахувати витрати фарби на квадратний метр стіни. Це найважливіший процес, оскільки не хочеться купувати зайвого, але і брак матеріалу доставить багато клопоту.

Як правильно розрахувати витрати і скільки фарби купувати, Нерухомість 24 дізналася у лідера ринку фарби в Україні ТМ Kolorit.

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Від чого залежить витрата фарби

Виробник завжди вказує витрати фарби на м2 на етикетці продукту. Однак важливо розуміти, що реальні цифри можуть відрізнятися від вказаних. Цьому є просте пояснення: на витрату впливає безліч факторів таких як покриваність, тип фарби і методи її нанесення, тип, структура поверхні і т.д.

Покриваність – це здатність фарби передати бажаний відтінок : чим вона вища, тим краще. Фарби з хорошою покривістістю перекриють контрастну підкладку і за 2 шари.

– це : чим вона вища, тим краще. Фарби з хорошою покривістістю перекриють контрастну підкладку і за 2 шари. Спосіб нанесення. Інструменти, які використовуються для роботи, частково поглинають матеріал , і це збільшує витрату.

Тип фарби слід враховувати, адже у акрилових і водоемульсійних є широкий вибір відтінків, вони швидко сохнуть і не вигоряють на сонці. Олійні фарби – більш бюджетний варіант, але вони відрізняються неприємним запахом, довго сохнуть і з часом руйнуються.

Витрата фарби залежить від безлічі факторів / Фото kolorit

Тип поверхні також впливає на витрату фарби, адже одні матеріали сильніше вбирають фарбу на стіні, а інші – практично не вимагають додаткової підготовки.

також впливає на витрату фарби, адже одні матеріали на стіні, а інші – практично не вимагають додаткової підготовки. Структура поверхні. Цей нюанс багато хто забуває врахувати, розраховуючи витрати фарби. Однак рельєф стіни може збільшити її реальну площу мало не вдвічі і, звичайно ж, це позначиться на кількості необхідного матеріалу.

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Як колір впливає на витрату фарби

Якщо існуючий відтінок схожий за насиченістю з бажаним – можна обмежитися 2 шарами. Якщо потрібно перебити темний контрастний колір, знадобиться 3 шари або 1 додатковий шар ґрунтовки фарби, – пояснили в Kolorit.

У подібній ситуації зменшити витрату фарби можна двома способами:

Вирівняти і проґрунтувати стіну.

Вибрати відтінок близький до існуючого або темніший за нього.

Колір також впливає на витрату фарби / Фото kolorit

Витрати фарби для різної поверхні

Фактичні витрати фарби на 1 м2 відрізняється залежно від матеріалу: для фарбування 100 м2 дерева може знадобитися на ціле відро більше, ніж для металу. Це слід враховувати при роботі з великими поверхнями, – пояснили в Kolorit.

Дерево. Втрати фарби залежать від породи, шорсткості і пористості матеріалу. В середньому літр може пофарбувати 4-12 м2 поверхні з дерева.

Втрати фарби залежать від породи, шорсткості і пористості матеріалу. В середньому літр може пофарбувати 4-12 м2 поверхні з дерева. Метал не вбирає фарбу, це дозволяє літру фарби покрити від 8 до 12 м2 поверхні.

не вбирає фарбу, це дозволяє літру фарби покрити від 8 до 12 м2 поверхні. Мінеральні поверхні (бетон, гіпсокартон, шпаклівка). Тут все залежить від пористості матеріалу: чим вона сильніша, тим більше фарби знадобиться. Приблизна витрата складе 1 л на 7-12 м2.

Важливо: знизити втрати фарби можна завдяки шлаклевці і ґрунтуванню. Використовуйте продукцію одного бренду – це дасть максимальну ефективність і бажаний результат.

Склошпалери і шпалери під фарбування – 7-9 м2.

Витрата фарби також залежить від поверхні / Фото kolorit

Як визначити площу покриття

Для того щоб зрозуміти, скільки фарби купувати, потрібно визначити площу поверхні, що фарбується, і витрати фарби.

Кожен виробник вказує, якою буде витрата фарби на квадратний метр, виходячи з безлічі проведених досліджень. Тут важливо уточнити, що вибирати потрібно продукцію тільки перевірених брендів, які дорожать своєю репутацією, і не вказуватимуть міфічні цифри.

Для того щоб розрахувати площу поверхні, яка фарбується, беремо лінійку і вимірюємо довжину приміщення (множимо її на 2, щоб не вимірювати протилежну стіну). Далі визначаємо ширину і дізнаємося периметр приміщення, складаючи отримані числа. Обчислюємо площу, помноживши отримане число на висоту стель, і визначаємо площу дверей і вікон, помноживши їх висоту на ширину. І останній крок: віднімаємо від площі кімнати, двері і вікна, і отримуємо площу поверхні, яка фарбується.

Щоб дізнатися площу стелі або підлоги – помножте довжину кімнати на її ширину.

Як розрахувати витрату фарби

Визначивши площу поверхні, що фарбується, вивчіть ще раз етикетку фарби і дані про те, скільки метрів можна пофарбувати з 1 літра. Наприклад, виробник вказав цифру в 10 метрів. Щоб дізнатися необхідну кількість фарби на кімнату, слід розділити площу стін на витрату.

Приклад

Наприклад, велику вітальню потрібно пофарбувати фарбою Kolorit Legenda. Довжина кімнати становить 5 м, ширина 6 м, а висота стелі 2,7 м.

Визначаємо периметр кімнати, який обчислюється за формулою: P = (a x 2) + (b x 2), тобто в даному випадку: P = 10 + 12 = 22 м2.

Далі дізнаємося площу кімнати, помноживши периметр на висоту стін: S = P х h = 22 х 2,7 = 59,4 м2.

Обчислюємо площу дверей і вікон, помноживши їх висоту на ширину. Площа вікна буде приблизно (1,6 х 1,5) = 2,4 м2. Двері (1 х 2.10) = 2.10 м2

Визначаємо площу стін, віднявши від площі кімнати сумарну площу всіх вікон і дверей. Тут це: 59,4 – (2,4 + 2,10) = 54,9 ≈ 55 м2.

Після цього читаємо технічну документацію фарби і бачимо, що її витрата дорівнює 10 м2 на 1 л. Але щоб домогтися потрібного результату, будь-яку фарбу слід наносити у 2 шари. Тому, щоб зрозуміти, скільки літрів займе фарбування кімнати, ділимо площу стін на норму витрати і множимо все на 2.

Підсумковий результат: (55 / 10) х 2 = 11 літрів фарби.

Де знайти зручний онлайн-калькулятор витрати фарби

Kolorit на своєму новому сайті запустив зручний онлайн-калькулятор витрати фарби, який полегшить вам розрахунок.

Для того щоб зробити прорахунок, необхідно вибрати продукт, який буде використовуватися, вказати тип поверхні, площу (або ширину, довжину кімнати і висоту стель) і вказати кількість дверей та вікон у приміщенні.

Після цього отримаєте розрахунок витрати фарби на електронну пошту, і зможете без проблем придбати продукцію.

Щоб полегшити завдання – скористайтеся онлайн-калькулятором розрахунку витрати фарби / Фото kolorit​