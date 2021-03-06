Кухня – одно из самых важных мест в доме, ведь там собирается вся семья. Поэтому кухня должна быть максимально комфортной и функциональной.

Какие нюансы следует учесть при обустройстве кухни – рассказала дизайнер интерьера Наталья Руснак.

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Как создать идеальную кухню

Продумайте места хранения вещей, которые часто используются.

Продумайте оптимальную высоту сиденья, если рабочая поверхность использоваться как стол.

Определите удобную высоту столешниц (в среднем – 86 см) – этот момент индивидуален и зависит от роста человека.

Правило треугольника

Определяет траекторию движения:

достал;

помыл;

приготовил.

Правило рабочего треугольника действует для всех кухонь без исключения. Если его игнорировать – перемещение по кухне будет хаотичным, что приведет к усталости.

Правило рабочего треугольника действует для каждой кухне / Фото trizio

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Функциональная концепция

Определитесь, какие функции нужны вам на кухне и сколько места для хранения требуется.

Для этого необходимо выписать функциональную концепцию и проанализировать, как много вы готовите и сколько времени проводите на кухне.

Визуальная концепция

Для того чтобы создать идеальную кухню, необходимо выбрать варианты, которые нравятся вам по палитре цветов и стилистике.

Определитесь со стилистикой и цветовой палитрой / Фото trizio

Технический план

После того как вы определитесь со своими пожеланиями, нужно выбрать подрядчика и разработать технический проект. На основе техплана можно разводить коммуникации.

Освещение

Один из важных моментов на кухне. Продумайте освещение над рабочей зоной и местом для приема пищи. Можно использовать зонированное освещение – оно придаст особого уюта и атмосферы.

Все этапы, которые описаны в предыдущих слайдах, нужно сделать до начала ремонта, поскольку развод коммуникаций происходит на этапе черновых работ,

– резюмировала Наталья Руснак.