Кухонный фартук – элемент, который влияет не только на вид всего помещения, но и на комфорт во время приготовления пищи.

Какие материалы стоит использовать для фартука на кухне – рассказала дизайнер интерьера Виктория Морозова.

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Для начала, что такое фартук – это та самая часть между верхними и нижними ящиками на кухне, которую часто отделывают плиточкой. Сегодня мы расскажем про наш личный топ, что чаще всего используем мы в своих проектах,

– отметила Морозова.

3 распространенных варианта кухонного фартука

Каленое стекло

По словам дизайнера интерьера, преимущества этого решения в том, что глянец выглядит стильно и не имеет швов. Это ровная и влагостойкая поверхность, которую удобно мыть. Кроме того, ее можно подобрать в любом цвете под интерьер. К минусам можно отнести не низкую стоимость такого решения.

Каленое стекло – популярное решение для фартука на кухне / Фото remont-volot

Плитка

Этот вариант позволяет выбрать различные фактуры и текстуры, ведь ассортимент плитки разнообразен. Кроме того, есть как бюджетный, так и дорогой сегмент. Минусы плитки – трудоемкий и пыльный монтаж, наличие стыков, которые пачкаются и требуют чистки.

Плитка – один из самых востребованных вариантов на кухне / Фото design-homes

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Искусственный камень

Этот вариант позволяет сделать фартук точно таким же, как и столешница, – без лишних швов и с красивым переходом. Монтаж не сложный, а реставрация – легкая. К недостаткам можно отнести высокую стоимость материала.

Фартук из искусственного камня позволяет избежать швов / Фото akuhnja

Виктория Морозова уточнила, что существуют и другие варианты фартука, однако эти используются чаще всего.