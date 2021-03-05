Как создать счастливый интерьер: 5 дизайнерских приемов
Каждый владелец жилья хочет, чтобы его интерьер был особенным. Для этого продумать все до мелочей.
Источник:Инстаграм Yaranga Interior Design
Какие приемы позволят создать счастливый интерьер – рассказали дизайнеры интерьера из Yaranga Interior Design.
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Счастливый интерьер: основные правила
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Освещение
Этот момент необходимо тщательно продумать на этапе ремонта. По словам дизайнеров интерьера, можно установить интеллектуальные электрогаджеты и использовать в комнате сразу несколько световых приборов. Также отличным решением являются зеркала – они сделают помещение светлым.
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Грамотное зонирование
Самый простой способ зонировать комнату – переставить предметы мебели. Также можно использовать мобильные, легковесные перегородки.
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Акценты
В интерьере должно быть что-то цепляющее. Это могут быть контрастные подушки на диване, яркая картина или необычные аксессуары на полке. По словам дизайнеров интерьера, такие детали сделают помещение свежим.
Акцентом может быть любой предмет в интерьере / Фото pinterest
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Нескучный текстиль
Новые яркие шторы с геометрическим принтом, коллекция подушек с разноцветными узорами преобразят гостиную и будут радовать глаз,
– рассказали специалисты.
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Зеленый декор
Живые растения – это не только отличные ионизаторы воздуха, но и элементы декора. Кроме того, глаза отдыхают, глядя на зеленые цветы.
Живые растения сделают интерьер свежим и сочным / Фото krot
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