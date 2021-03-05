Каждый владелец жилья хочет, чтобы его интерьер был особенным. Для этого продумать все до мелочей.

Какие приемы позволят создать счастливый интерьер – рассказали дизайнеры интерьера из Yaranga Interior Design.

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Счастливый интерьер: основные правила

Освещение

Этот момент необходимо тщательно продумать на этапе ремонта. По словам дизайнеров интерьера, можно установить интеллектуальные электрогаджеты и использовать в комнате сразу несколько световых приборов. Также отличным решением являются зеркала – они сделают помещение светлым.

Грамотное зонирование

Самый простой способ зонировать комнату – переставить предметы мебели. Также можно использовать мобильные, легковесные перегородки.

Акценты

В интерьере должно быть что-то цепляющее. Это могут быть контрастные подушки на диване, яркая картина или необычные аксессуары на полке. По словам дизайнеров интерьера, такие детали сделают помещение свежим.

Акцентом может быть любой предмет в интерьере / Фото pinterest

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Нескучный текстиль

Новые яркие шторы с геометрическим принтом, коллекция подушек с разноцветными узорами преобразят гостиную и будут радовать глаз,

– рассказали специалисты.

Зеленый декор

Живые растения – это не только отличные ионизаторы воздуха, но и элементы декора. Кроме того, глаза отдыхают, глядя на зеленые цветы.

Живые растения сделают интерьер свежим и сочным / Фото krot