Впервые за 90 лет: в Австралии продали волшебное сельское имение, которое является настоящей редкостью

В сельской местности Роусли, штат Виктория, продают славное имение 1876 года. Возле него трудно не остановиться, если проезжать мимо. "Живой" экстерьер и старинный дизайн просто поражают.

Имение продали за колоссальные 80 миллионов долларов. Когда-то он принадлежал известному местному бизнесмену, политику и филантропу. Со времени его смерти в 1957 году за поместьем ухаживала семья деятеля.

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Известно, что историческое имение имеет очень большую жилую площадь. Там вмещается 13 спален. Вместе с имением продали хозяйство и очень много земли. Например, в стоимость вошла ферма овец и крупного рогатого скота площадью 4033 гектара.



Имение продали вместе с фермой / Фото Realestate

Несмотря на то, что имение такое уникальное, его долго не могли продать. Собственность появилась на рынке еще в апреле и только через 7 месяцев нашелся покупатель. Очевидно, что всех пугала цена поместья.

Идея "живого" экстерьера возникла еще во время постройки поместья в 1876 году / Фото Realestate

В дополнение к 147-летнему особняку и сельскохозяйственным угодьям, к новому владельцу перешла конюшня с соответствующей техникой, складские сарая и даже взлетная полоса.



Дизайн интерьера в классическом стиле / Фото Realestate