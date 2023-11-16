Впервые за 90 лет: в Австралии продали волшебное сельское имение, которое является настоящей редкостью
Источник:Realestate
В сельской местности Роусли, штат Виктория, продают славное имение 1876 года. Возле него трудно не остановиться, если проезжать мимо. "Живой" экстерьер и старинный дизайн просто поражают.
Имение продали за колоссальные 80 миллионов долларов. Когда-то он принадлежал известному местному бизнесмену, политику и филантропу. Со времени его смерти в 1957 году за поместьем ухаживала семья деятеля.
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Дом решились продать впервые за 90 лет
Известно, что историческое имение имеет очень большую жилую площадь. Там вмещается 13 спален. Вместе с имением продали хозяйство и очень много земли. Например, в стоимость вошла ферма овец и крупного рогатого скота площадью 4033 гектара.
Имение продали вместе с фермой / Фото Realestate
Несмотря на то, что имение такое уникальное, его долго не могли продать. Собственность появилась на рынке еще в апреле и только через 7 месяцев нашелся покупатель. Очевидно, что всех пугала цена поместья.
В дополнение к 147-летнему особняку и сельскохозяйственным угодьям, к новому владельцу перешла конюшня с соответствующей техникой, складские сарая и даже взлетная полоса.