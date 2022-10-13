Как заявила во время брифинга глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, это более 19 миллионов квадратных метров, которые можно зафиксировать, пишет 24 канал.

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При этом власти ожидают, что реальная цифра повреждений значительно больше, поскольку не все украинцы имели возможность доехать до своих домов и зафиксировать те или иные разрушения.



Цифровое восстановление Украины: алгоритм работы / Скриншот 24 канала

Цифровое восстановление Украины: как это будет

Шуляк рассказала, что с принятием законопроекта №7198 информационные сообщения будут автоматически превращаться в заявки на компенсацию. Каждая из них будет верифицирована комиссиями при органах местного самоуправления. Эти комиссии будут выполнять чисто техническую роль – смогут организовать проведение технических обследований, экспертиз, а также заносить информацию в базы. Все это будет работать на базе Реестра поврежденного и уничтоженного имущества.

Обязательно в Реестре предусмотрен публичный модуль. Это поможет общественности и международным донорам анализировать информацию и получать главные обновления по восстановлению Украины.

Напомним. В Дії можно будет предоставить информацию об имуществе, поврежденном в результате российской агрессии, начиная с 19 февраля 2014 года.