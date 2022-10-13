Як заявила під час брифінгу голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, це більше ніж 19 мільйонів метрів квадратних, які можна зафіксувати, пише 24 канал.

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При цьому влада очікує, що реальна цифра пошкоджень значно більша, оскільки не всі українці мали можливість доїхати до своїх будинків і зафіксувати ті чи інші руйнування.



Цифрова відбудова України: алгоритм роботи / Скриншот 24 каналу

Цифрова відбудова України: як це буде

Шуляк розповіла, що з ухваленням законопроєкту №7198 інформаційні повідомлення автоматично перетворюватимуться на заявки на компенсацію. Кожна із них буде верифікуватися комісіями при органах місцевого самоврядування. Ці комісії будуть виконувати суто технічну роль – зможуть організувати проведення технічних обстежень, експертиз, а також заноситимуть інформацію у відповідні бази. Все це буде працювати на базі Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Обов'язково в Реєстрі передбачено публічний модуль. Це допоможе громадськості та міжнародним донором аналізувати інформацію та отримувати головні оновлення щодо відбудови України.

Нагадаємо. У Дії можна буде подати інформацію про майно, пошкоджене внаслідок російської агресії, починаючи з 19 лютого 2014 року.