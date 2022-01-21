Реформа оценки недвижимости сэкономила украинцам 80 миллионов гривен
Источник:"Минфин"
Начиная с июня 2021 года, сервисом автоматической оценки недвижимости воспользовались 800 тысяч раз, что позволило экономить гражданам 80 миллионов гривен.
Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко. Собрали самое важное.
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Реформа оценки имущества
Фонд госимущества запустил комплексную реформу оценки имущества. Первым шагом стала ликвидация площадок-посредников, принимавших средства за внесение данных об оценке в реестр. Теперь это происходит полностью бесплатно. По подсчетам ведомства, всего граждане сэкономили более 2 миллиардов гривен.
Сервис автоматической оценки стоимости недвижимости, запущенный в 2021 году, стал вторым этапом реформы.
Теперь не обязательно обращаться к оценщикам для определения стоимости имущества. Чтобы получить оценку, достаточно зайти на сайт и внести необходимую информацию. Сервисом уже воспользовались 800 тысяч раз! А экономия для граждан благодаря этой услуге превышает 80 миллионов гривен,
– рассказал Дмитрий Сенниченко.
Одновременно с экономией для граждан благодаря повышению прозрачности процесса в третьем квартале 2021 года поступления в Пенсионный Фонд от операций по недвижимости выросли на 42% или на 217 миллионов гривен.
Результаты реформы оценки недвижимости / Фото Фонд госимущества Украины
Что дальше
Следующий этап нашей работы – ликвидация фракционной оценки и переход к мировым стандартам оценочной деятельности. Эти изменения позволят внедрить в Украине правила, понятные для бизнеса из любой страны.
– делится планами Сенниченко.
Он добавил, что соответствующий законопроект уже подан в Верховную Раду.
Принятие законопроекта позволит ликвидировать фракционную оценку (отдельную оценку земельного участка и недвижимости на ней), а также внедрить ведущие стандарты ведения оценочной деятельности и повысить контроль над деятельностью оценщиков.
Соответствующие нововведения упростят процедуру оценки недвижимости, обеспечат повышение качества услуг и ликвидируют возможности манипуляций.