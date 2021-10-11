Об этом пишет UBR, ссылаясь на Ассоциацию специалистов по недвижимости (риелторов) Украины. Рассказываем о росте цен в регионах.

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Насколько выросли цены

Харьковские новостройки выросли в цене на 9,5%. В Запорожье, Николаеве и Луцке зафиксировано подорожание на 10 – 15%. Цена квадратного метра в этих городах варьируется сейчас от 600 до 800 долларов, в зависимости от дома, его расположения и количества комнат (чем их больше, тем дешевле обычно обходится "квадрат").

Ценник на вторичный рынок тоже вырос на 8 – 10%. Больше всего покупатели интересуются небольшими квартирами в 30 000 долларов.

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Снять жилье в регионах также стало дороже. В вышеперечисленных городах месячная рента составит от 5 до 8000 гривен. За квартиру с хорошим ремонтом ближе к центру города придется выложить уже около 500 долларов.

В целом съемное жилье в регионах за прошедшие девять месяцев этого года подорожало в среднем на 5 – 10%.

Когда ждать стабилизации

Риелторы говорят, что дальнейший рост цен на квартиры во всех указанных сегментах выглядит довольно сомнительным. Высокие цены уже начинают отпугивать арендаторов и покупателей жилья. Поэтому можно ожидать, что к концу года рынок стабилизируется.