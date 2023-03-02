Самый дорогой дом Британии: в случае продажи он установит новый рекорд

Дом в центре Лондона был выставлен на продажу за рекордную сумму. Речь идет о 250 миллионах фунтов стерлингов.

Расположенный в центре лондонского Риджентс-парка, особняк привлечет одних из самых богатых покупателей в мире. В случае успеха он превысит цену предыдущего дорогого дома Лондона – особняка стоимостью 210 миллионов фунтов стерлингов с видом на Гайд-парк.

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В Британии продают дом за рекордную сумму

Особняк Holme был построен в 1818 году. Это исторический дом с 40 спальнями площадью 2 700 квадратных метров. С 1980-х годов недвижимость принадлежит саудовцам.



Роскошная спальня в особняке / Фото SWNS

В доме есть огромная столовая, библиотека, теннисный корт, восемь гаражей, сауна и роскошные лифты.

Одним из владельцев недвижимости был принц Абдалла бин Халид Султан аль-Сауд, являющийся представителем своей страны в ООН в Вене. Лондонский университет также владел недвижимостью в прошлом.



Имение привлечет самых богатых покупателей в мире / Фото SWNS

По данным специалистов по недвижимости, кредит в размере 160 миллионов фунтов стерлингов под залог особняка не погасили. То есть имущество попало к распорядителям.

Продажей особняка занимаются два агента по недвижимости, которые имеют опыт в сфере торговли дорогим имуществом.