Пренебрежение обслуживанием дома может перерасти в драгоценный ремонт. Неухоженная работа по техническому обслуживанию, которая изначально не является дорогой, впоследствии может перерасти в значительные расходы. На что следует обратить внимание в собственном доме – читайте ниже.

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Водосточный жолоб

Неисправные желоба могут нанести серьезный ущерб владельцам. Как только вода накапливается в желобе, она может начать вытекать сквозь крышу, что со временем может привести к структурным повреждениям стен, дымохода и даже фундамента.

Безопасность превыше всего / Фото unsplash

Трещины в швах

В ванной комнате следует тщательно следить за герметиком и затиркой. Такие трещины способствуют развитию грибка и уродованию ванны.

Внимание к деталям – залог успеха / Фото unsplash

Детальное обслуживания холодильника

Конденсаторные катушки сзади являются особой проблемой, поскольку они могут засориться пылью и грязью. Как только грязь накапливается, холодильнику приходится работать больше, чтобы удерживать холод, что стоит вам больше электроэнергии. Во-вторых, это сокращает срок службы вашего холодильника, и впоследствии придется покупать новый.

Удачное обслуживания – долгую жизнь / Фото unsplash

Кран капает

Протекающий кран раздражает, особенно, если вы слышите его даже в постели. Но это также стоит значительных затрат вашему кошельку и планете. Краны, которые капают постоянно, могут тратить более 4,5 литра воды в день.

Простые вещи для экономии средств / Фото unsplash

Туалет, что плохо удерживает воду

Подобно крану, туалет, в котором постоянно протекает вода, может добавить лишние гривны к счету за воду.

Продуманность до деталей / Фото unsplash

Неэффективные душевые кабины

Принятие душа, а не ванны, как правило, экономит воду и деньги. Но если ваша душевая лейка неэффективна, можно использовать больше воды, чем в ванной. Для предотвращения таких расходов следует выбрать водосберегающую душевую кабину, которая регулирует поток воды.

Удачный выбор – комфортный и экономичный дом / Фото unsplash