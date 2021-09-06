Нехтування обслуговуванням оселі може перерости у коштовний ремонт. Недоглянута робота з технічного обслуговування, яка спочатку не є вартісною, згодом може перерости у значні витрати. На що слід звернути увагу у власній домівці – читайте нижче.

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Водостічний жолоб

Несправні жолоби можуть завдати серйозної шкоди власникам. Як тільки вода накопичується у жолобі, вона може почати витікати крізь дах, що з часом може спричинити структурні пошкодження стін, комини і навіть фундаменту.

Безпека понад усе / Фото unsplash

Тріщини у швах

У ванній кімнаті слід ретельно слідкувати за герметиком та затиркою. Такі тріщини сприяють розвитку грибка та нівеченню ванни.

Увага до деталей – запорука успіху / Фото unsplash

Детальне обслуговування холодильника

Конденсаторні котушки ззаду є особливою проблемою, оскільки вони можуть засмітитися пилом та брудом. Як тільки бруд накопичується, холодильнику доводиться працювати більше, щоб утримувати холод, що коштує вам більше електроенергії. По-друге, це скорочує термін служби вашого холодильника, і згодом доведеться купувати новий.

Вдале обслуговування – довге життя / Фото unsplash

Кран, що капає

Кран, що протікає, дратує, особливо, якщо ви чуєте його навіть в ліжку. Але це також коштує значних витрат вашому гаманцю та планеті. Крани, які капають постійно, можуть витрачати понад 4,5 літри води на день.

Прості речі для економії коштів / Фото unsplash

Туалет, що погано утримує воду

Подібно крану, туалет, у якому постійно протікає вода, може додати зайві гривні до рахунку за воду.

Продуманість до деталей / Фото unsplash

Неефективні душові кабіни

Прийняття душу, а не ванни, як правило, економить воду та гроші. Але якщо ваша душова лійка неефективна, можна використати більше води, ніж у ванній. Для запобігання таких витрат слід обрати водозберігаючу душову кабіну, яка регулює потік води.

Вдалий вибір – комфортний та економний дім / Фото unsplash