Пять вещей, о которых все забывают, когда ремонтируют свою кухню

Капитальный ремонт кухни – один из самых дорогих проектов дома. Потому так важно сделать все правильно.

К счастью, большинство распространенных ошибок в дизайне кухни можно легко исправить. Но гораздо легче (и дешевле) правильно спланировать с самого начала!

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Какие ошибки часто допускают при ремонте кухни

Достаточное освещение

Выбирая светильники в гостиную, мы часто забываем о правильном освещении кухни. Кухня – это место, где производится основная часть домашней работы. А работать в темноте не очень удобно.

Ваша кухня требует трех уровней освещения: столешницы, потолка и фокусного освещения,

– говорит дизайнер интерьера из Чикаго Лесли Маркман-Стерн.

Размещение мусорника

Во время ремонта люди меньше думают о месте для мусорника. Впоследствии, когда возникает проблема, куда девать отходы, решить ее не так-то легко.

Если поставить свалку отдельно, то она будет портить интерьер, а место в кухонном шкафу на это не выделили. Значит, об этом следует думать заранее.

Правильный рабочий треугольник

Концепция проста: убедитесь, что ничто не блокирует движение между плитой, раковиной и холодильником. Если вы этого не сделаете, то рискуете испытать трудности в работе или даже несчастных случаев.

"Рабочий треугольник кухни гарантирует, что планировка будет одновременно функциональной и эстетически привлекательной", – говорит специалист Вес Гарднер.

Плита, раковина и холодильник расположены удобно / Фото Houzz

Пространство

Национальная ассоциация кухни и ванной комнаты рекомендует выделить 30 – 40 сантиметров пространства вокруг кухонных принадлежностей и 45 – 60 сантиметров вокруг раковины. Эти числа не вымышлены; это вопрос безопасности.

Недостаточное пространство может привести к несчастным случаям, когда вы берете горячие кастрюли из плиты, еду из холодильников и горячие запеканки из духовок. Не будет места, чтобы их куда-нибудь поставить,

– говорит Маркман-Стерн.

Практический шкаф

Стеклянные дверцы шкафа выглядят великолепно. Однако подумайте о том, что вы планируете хранить внутри, прежде чем их установить. Это может быть совсем непрактично.