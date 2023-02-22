С чего начать ремонт в квартире новостройки: пошаговая инструкция

Покупка нового жилья является поистине замечательным событием. Но впереди еще более ответственный и более сложный этап – ремонт. Только после него можно спокойно выдохнуть.

Прежде чем браться за инструменты, необходимо создать дизайн-проект квартиры. Подумайте, каким должно быть ваше жилье, какие цвета, мебель и осветительные приборы вам нравятся. А уж тогда думайте о материалах и процессе ремонта.

Обратите внимание Стабильный доход в нестабильных условиях: почему сейчас лучшее время инвестировать в новостройки Львова

Как сделать ремонт в квартире новостройки

Создайте план жилья

Это первый этап любых работ. Подумайте, не хотите ли вы установить перегородки или убрать или перенести некоторые стены. Но прежде выясните, можно ли делать то, что вы задумали.

Закупите материалы

Отдавайте предпочтение более качественным и современным материалам. Лучше покупайте на 10% больше каждого материала во избежание форс-мажоров. Если вы не используете дополнительный материал, то не беспокойтесь. Он пригодится для экстренного микроремонта.

Выполните черновые работы

Если у вас есть план и все материалы, можно начинать черновые работы. К ним относятся:

монтаж и демонтаж перегородок;

установка системы водоотвода и водоснабжения;

монтаж вентиляции, электропроводки, укладка кабелей и подготовка выводов электроточек;

замена окон и входной двери при необходимости;

установка системы скрытого монтажа для дверей, если вы выбрали именно такой;

преподавание системы "теплый пол";

стяжка пола, выравнивание стен и потолков.

Выполните отделочные работы

Когда уже все поверхности подготовлены, беремся к самому интересному. Именно здесь пора проявить свою креативность, поскольку начинаем реализацию дизайн-проекта. Этот последний этап предполагает:

установка межкомнатных дверей;

монтаж потолка;

установка розеток и выключателей;

облицовка стен;

установка напольного покрытия;

монтаж плинтусов, карнизов для штор, жалюзов, а также наличников, если у вас дверь не скрытого монтажа.

установка осветительных приборов, бытовой техники, размещение мебели.

Итак, вы обязательно должны правильно прописать этапы ремонта, составить четкий график работ, распределить бюджет. И тогда ремонт будет не столь обременительным.