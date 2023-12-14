Ремонт в доме – это достаточно "разрушающий процесс", поэтому стоит хорошо подумать, с какой комнаты лучше всего начать. По мнению экспертов, сначала нужно обустроить ту комнату, где вы проводите много времени.

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Начните с кухни

"Кухни – это прекрасное место для начала, тем более когда вы планируете делать ремонт во всем доме. Они часто требуют больше времени и затрат. Сердце дома, место сбора, зона отдыха и развлекательная зона, кухня – это комната, которую мы используем чаще всего, поэтому начинать отсюда – разумный вариант", – говорит дизайнер интерьера Кристин Конг из Атланты.

Чед Хекманн, продающий дома на заказ и занимающийся их ремонтом, соглашается, что кухня может быть хорошим выбором.

Рассматривая вопрос о том, какую комнату ремонтировать в первую очередь, мы можем остановиться на кухне. Она имеет преимущество перед другими через центральную роль в повседневной жизни – приготовление пищи, завтраки, обеды, ужины и общение с родными,

– отметил эксперт.

Ремонт лучше всего начинать с кухни / Фото K Kong Designs

Планируете остаться в доме, пока будет продолжаться ремонт? Тогда вам точно нужно начать с кухни и приобрести все необходимое, чтобы хоть минимально питаться.

Эксперт Томас Борчердинг рассказал: "При ремонте кухни мои клиенты активно используют тостеры и фритюрницы. Кроме того, они достаточно регулярно обедают". Следующей для ремонта специалист советует выбирать ванную комнату или делать ее одновременно с кухней.