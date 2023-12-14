Ремонт у будинку – це досить "руйнівний процес", тому варто добре подумати, з якої кімнати найкраще почати. На думку експертів, спочатку треба облаштувати ту кімнату, де ви проводите багато часу.

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Почніть з кухні

"Кухні – це чудове місце для початку, тим паче коли ви плануєте робити ремонт в усьому будинку. Вони часто вимагають найбільше часу та витрат. Серце дому, місце збору, зона відпочинку та розважальна зона, кухня – це кімната, яку ми використовуємо найчастіше, тому починати звідси – розумний варіант", – каже дизайнер інтер'єру Крістін Конг з Атланти.

Чед Хекманн, який продає будинки на замовлення та займається їхнім ремонтом, погоджується, що кухня може бути хорошим вибором.

Розглядаючи питання про те, яку кімнату ремонтувати першочергово, ми можемо зупинитися на кухні. Вона має перевагу над іншими через центральну роль у повсякденному житті – приготування їжі, сніданки, обіди, вечері та спілкування з рідними,

– зазначив експерт.

Ремонт найкраще починати з кухні / Фото K Kong Designs

Плануєте залишитися в будинку, поки триватиме ремонт? Тоді вам точно треба почати з кухні й придбати все необхідне для того, щоб хоч мінімально харчуватися.

Експерт Томас Борчердінг розповів: "Під час ремонту кухні мої клієнти активно використовують тостери та фритюрниці. Крім того, вони досить регулярно обідають". Наступною для ремонту фахівець радить обирати ванну кімнату або ж робити її одночасно з кухнею.