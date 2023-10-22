7 самых распространенных ошибок в дизайне коридора, о которых все сожалеют

Многим кажется, что дизайн коридора – это легче всего, что может быть. Мол, в коридоре вообще нет, о чем думать. Таким образом люди и допускают многие ошибки, о которых потом очень сожалеют.

Коридоры обычно являются небольшим помещением, так что если допустить многие недостатки, он станет еще меньше и некомфортнее. Строитель и лидер команды LESNIK.PRO Андрей Лесник рассказал о семи самых распространенных ошибках в дизайне коридора.

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Ошибки в дизайне коридора, о которых все сожалеют

Первый недостаток, на который указывает эксперт, – это неудобный габаритный шкаф. Она, конечно, удобна тем, что вмещает много вещей и всяких принадлежностей. Однако огромный шкаф – это не практично, он мешает тем, что "ворует" много места.

Если анализировать, что эстетически в коридоре, что нет, то распределительный щит на стене – это плохая идея. Он не только "выбивается из интерьера" и выглядит некрасиво, но и мешает. Лучше выбрать встроенный вариант щитка.

Среди других ошибок строитель называет непрактичный пол, отсутствие зеркала, полки для обуви и места для сидения, плохое освещение. Листайте карусель, чтобы понять причину и узнать несколько ценных советов.

Самые распространенные ошибки и советы, как их не допустить / Фото из инстаграмма lesnik.pro

Если учтете эти советы, у вас будет возможность обустроить вместительный, уютный и эстетически привлекательный коридор.