Об этом свидетельствуют данные "ЛУН Мисто". Рассказываем, насколько возросла стоимость и за сколько стоит квадратный метр в новостройках, по состоянию на начало декабря.

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Что происходит с ценами

За месяц средняя стоимость нового жилья в Киеве увеличилась на 1700 гривен за квадратный метр – до 34,7 тысячи гривен. Минимальная стоимость "квадрата" при этом выросла до 22 тысяч гривен.

В Киевской области, Львове и Одессе средняя стоимость новостроек тоже повысилась. За квадрат здесь просят на 500 – 700 гривен больше, чем в октябре – ноябре этого же года.

Сколько стоят новостройки в Киеве / Фото "ЛУН Мисто"

Сколько стоит "квадрат" в Киевской области, Одессе и Львове

Киев остается самым дорогим городом Украины. В других "миллионниках" первичное жилье стоит несколько дешевле:

Львов – средняя цена за квадратный метр выросла на 600 гривен. Сейчас приобрести "квадрат" можно ориентировочно за 20,9 тысяч гривен. Минимальная цена составляет 14 тысяч гривен.

– средняя цена за квадратный метр выросла на 600 гривен. Сейчас приобрести "квадрат" можно ориентировочно за 20,9 тысяч гривен. Минимальная цена составляет 14 тысяч гривен. В Одессе цены поднялась на 700 гривен – до 22,2 тысячи за квадратный метр. Минимальная стоимость – до 16,2 тысячи гривен.

цены поднялась на 700 гривен – до 22,2 тысячи за квадратный метр. Минимальная стоимость – до 16,2 тысячи гривен. Цены на новое жилье в Киевской области составляют 20,9 тысяч гривен за квадратный метр. Самыми дорогими остаются ЖК в Вишневом и Вышгороде – 24,5 тысячи и 23,5 тысячи гривен соответственно.

Как распределились цены по районам

Киев

В Киеве самым дорогим по-прежнему является Печерский район. Средняя стоимость квадратного метра нового жилья здесь составляет 67,3 тысячи гривен. Самый бюджетный – Деснянский район, где "квадрат" стоит 22,4 тысячи гривен.

Львов

Во Львове самые дорогие "квадраты" расположены в центре города: в Галицком районе средняя стоимость составляет 31,1 тысячи гривен. Более дешевое жилье предлагают в Сыхивском районе – 23,7 тысячи гривен за "квадрат".

Одесса

В Одессе в декабре самым дешевым районом остается Суворовский – 18,6 тысячи гривен. Самым дорогим – Приморский, где за аналогичную площадь просят 31,5 тысячи гривен.