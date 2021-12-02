Про це свідчать дані "ЛУН Місто". Розповідаємо наскільки зросла вартість та за скільки коштує квадратний метр у новобудовах, станом на початок грудня.

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Що відбувається з цінами

За місяць середня вартість нового житла у Києві збільшилася на 1700 гривень за квадратний метр – до 34,7 тисячі гривень. Мінімальна вартість "квадрату" при цьому зросла до 22 тисяч гривень.

У Київській області, Львові та Одесі середня вартість новобудов теж підвищилася. За квадрат тут просять на 500 – 700 гривень більше ніж у жовтні – листопаді цього ж року.

Скільки коштують новобудови у Києві / Фото "ЛУН Місто"

Скільки коштує "квадрат" у Київській області, Одесі та Львові

Київ залишається найдорожчим містом України. В інших "мільйонниках" первинне житло коштує дещо дешевше:

Львів – середня ціна за квадратний метр зросла на 600 гривень. Зараз придбати "квадрат" можна орієнтовно за 20,9 тисячі гривень. Мінімальна ціна становить 14 тисяч гривень.

– середня ціна за квадратний метр зросла на 600 гривень. Зараз придбати "квадрат" можна орієнтовно за 20,9 тисячі гривень. Мінімальна ціна становить 14 тисяч гривень. В Одесі ціни піднялася на 700 гривень – до 22,2 тисячі за квадратний метр. Мінімальна вартість – до 16,2 тисячі гривень.

ціни піднялася на 700 гривень – до 22,2 тисячі за квадратний метр. Мінімальна вартість – до 16,2 тисячі гривень. Ціни на нове житло у Київській області становлять 20,9 тисячі гривень за квадратний метр. Найдорожчими залишаються ЖК у Вишневому та Вишгороді – 24,5 тисячі та 23,5 тисячі гривень відповідно.

Як розподілилися ціни за районами

Київ

У Києві найдорожчим, як і раніше, є Печерський район. Середня вартість квадратного метра нового житла тут становить 67,3 тисячі гривень. Найбюджетніший – Деснянський район, де "квадрат" коштує 22,4 тисячі гривень.

Львів

У Львові найдорожчі "квадрати"розташовані у центрі міста: у Галицькому районі середня вартість становить 31,1 тисячі гривень. Дешевше житло пропонують у Сихівському районі – 23,7 тисячі гривень за "квадрат".

Одеса

В Одесі у грудні найдешевшим районом залишається Суворовський – 18,6 тисячі гривень. Найдорожчим – Приморський, де за аналогічну площу просять 31,5 тисяч гривень.