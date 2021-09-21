Робби Уильямс продает легендарную усадьбу: какова ее стоимость
Источник:Mansion Global
Робби Уильямс и его жена Айда Филд купили загородный дом в Великобритании еще в начале 2009 года. На неделе пара выставила его на продажу за 9,2 миллиона долларов.
До 1992 года усадьба принадлежала Норману Фостеру – выдающемуся архитектору, имя которого связывают с зарождением стиля хай-тек. Кроме самого дома, на участке площадью около 30 гектаров находится бассейн, развлекательный комплекс, ангар для вертолетов, сад с беседкой, теннисный корт, футбольное поле и отдельный коттедж для обслуживающего персонала.
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Compton Bassett House стал местом идеального побега для нашей семьи, – рассказал 47-летний музыкант в заявлении, опубликованном агентством Knight Frank.
Уильямс добавил, что в дождливые дни, которых много в Англии, они могли проводить время в помещении с крытым бассейном.
Дом включает несколько гостиных с каменными каминами. Кроме крытого бассейна, здесь находится развлекательный комплекс с тренажерным залом, бильярдная, кухня, изготовленная на заказ, 7 спален, главная из которых имеет выход в 2 ванные комнаты. Также в доме есть несколько гардеробных и кабинет.
По словам агентов по недвижимости дом идеально подходит для развлечений и они надеются, что следующим владельцам здесь понравится так же, как и семьи Уильямса.