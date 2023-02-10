Роскошный уголок уюта, скрытый в зелени: звездный Роберт Паттинсон приобрел особый дом

Актер Роберт Паттинсон решил сменить место жительства и приобрел новый дом. Собственность на склонах поражает своим размахом и изысканностью.

Звездный актер Роберт Паттинсон приобрел роскошное поместье на голливудских холмах. Дом в стиле испанского колониального возрождения, расположенный в сдержанном закрытом комплексе и построенный в конце 1930-х годов, был радикально обновлен в середине 2000-х годов известным дизайнером Джеффом Льюисом.

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За новый дом Паттинсону пришлось выложить 5,3 миллиона долларов. Интересно, что жилье имеет площадь всего 250 квадратных метров, однако у него есть множество других преимуществ, за которые актер готов был попрощаться с кругленькой суммой.

Дом скрыт от интересных глаз зеленью и забором / Фото Keller Williams

Этот дом может похвастаться повышенным уровнем приватности, что так важно для каждой звезды в Голливуде. Его окружает непроницаемая живая изгородь и забор, поэтому Паттинсону не придется беспокоиться о визитах незваных гостей.

В небольшом доме царят гармония и уют / Фото Keller Williams

В доме есть несколько спален и ванных комнат, гостиная и кухня. Также здесь есть крытый балкон, роскошная придомовая территория, покрытая газоном, уличная кухня, открытый камин и блестящий бассейн.

Уголок для семейного отдыха / Фото Keller Williams

Этот дом – особый уголок на склонах Голливуда, где Роберт Паттинсон сможет насладиться спокойствием и тихой жизнью сполна.