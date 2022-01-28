Роскошь по-киевски: на продажу выставили частный дом за 30 миллионов гривен
Источник:Obozrevatel
Под Киевом продают дом почти за 30 миллионов гривен. Однако в объявлении отмечено, что владелец согласен на торг.
Площадь приватного дома 740 квадратных метров. Также в стоимость входит участок в 60 "соток", где расположен отдельный дом для персонала и охраны.
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Что внутри дома
Трехэтажный дом расположен в селе Гатное в 23,4 километрах от Киева. Авторы объявления отмечают, что здесь спроектировано 6 жилых комнат, в том числе:
- гостиная с камином;
- 4 спален;
- кабинет.
Спальня с деревянным гарнитуром / Фото Blagovist
Кроме этого, в доме есть 4 санузла и 2 больших бассейна. Сам дом стоит на участке 60 "соток" с двумя заездами. Кроме него на этой земле расположены:
- 2-этажное строение на 100 "квадратов" с комнатами для обслуживающего персонала и охраны;
- гараж на 3 автомобиля;
- генераторная;
- винный погреб.