Роскошь по-киевски: на продажу выставили частный дом за 30 миллионов гривен

28 января 2022 , 15:49
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Источник:

Obozrevatel

Под Киевом продают дом почти за 30 миллионов гривен. Однако в объявлении отмечено, что владелец согласен на торг.

Площадь приватного дома 740 квадратных метров. Также в стоимость входит участок в 60 "соток", где расположен отдельный дом для персонала и охраны.

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Что внутри дома

 Гостиная / Фото Blagovist

Трехэтажный дом расположен в селе Гатное в 23,4 километрах от Киева. Авторы объявления отмечают, что здесь спроектировано 6 жилых комнат, в том числе:

  • гостиная с камином;
  • 4 спален;
  • кабинет.


Спальня с деревянным гарнитуром / Фото Blagovist

Кроме этого, в доме есть 4 санузла и 2 больших бассейна. Сам дом стоит на участке 60 "соток" с двумя заездами. Кроме него на этой земле расположены:

  • 2-этажное строение на 100 "квадратов" с комнатами для обслуживающего персонала и охраны;
  • гараж на 3 автомобиля;
  • генераторная;
  • винный погреб.

 В доме есть 2 бассейна / Фото Blagovist

Интересно. Ранее мы рассказывали, что недалеко от Киева продают готический дом, стилизованный под средневековый замок. Владельцы просят за помпезную недвижимость в 1 миллион долларов.

 

Автор: Юлія Бабич