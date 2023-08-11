Трофейная квартира: продают роскошные апартаменты в одном из самых известных коттеджей

Трофейная квартира в одном из самых известных особняков в стиле искусств и ремесел Сиднея появилась на рынке. Чтобы стать ее владельцем, нужно иметь огромную сумму денег.

Огромная квартира с четырьмя спальнями имеет площадь более 423 квадратных метров. Нынешние владельцы приобрели ее еще в 2001 году за 4,5 миллиона долларов. Тогда же величественный особняк превратили в пять эксклюзивных помещений.

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Роскошные апартаменты за ориентировочно 20 миллионов

Ходят слухи, что за апартаменты хотят около 20 миллионов долларов. Babworth House, расположенный среди зрелых ухоженных садов, был построен еще в 1915 году как городская резиденция для известного торговца.

Дом находится в действительно частном и безопасном месте среди природы. В предлагаемые апартаменты можно попасть через отдельный вход. Также новые владельцы будут иметь доступ к собственному лифту и частному гаражу.

Известно, что в самом доме есть крытый бассейн в римском стиле. По-видимому, хозяева могут проводить время и там.

Великолепный интерьер с продуманными деталями / Фото Realestate

Интерьер выполнен в стиле, приближенном к классическому. Все комнаты очень светлые, а в гостиной есть панорамные окна, за которыми видны прекрасные виды.

Агент по недвижимости предполагает, что квартиру удастся продать за 10-11 миллионов долларов. Это произойдет на аукционе 26 августа.