Белоснежная роскошь: дом известного барабанщика выставили на продажу

Недвижимость со звездным владельцем звучит особенно вкусно, а на рынке такие артефакты получают больше внимания, чем обычные дома.

Такая же судьба ждет и эту изысканную недвижимость с романтическим стилем, полностью противоречащим бурной натуре владельца – рок-музыканта Бена Гордона. Он является барабанщиком ветеранской хэви-метал-группы Parkway Drive.

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Барабанщик продает свой дом в Байрон-Бей

Барабанщик Бен Гордон посвятил свою жизнь не только творчеству и группе: он открыл популярный магазин The General Store в Байрон-Бей. Здание, которое музыкант построил в 2000 году, недавно появилось на рынке недвижимости. Изысканный стиль помогал продумать местный дизайнер Мелом Габбин из Ave Twenty Two.



Дом известного барабанщика выставили на продажу / Фото Realestate

Музыкант пытался создать комфортную квартиру с пляжным вайбом, прекрасными видами и спокойной атмосферой, контрастирующей с его бурным стилем жизни. Белые цвета снаружи и внутри помогли воплотить его желания.

Дизайнер заручился поддержкой средиземноморских мотивов, изысканным минимализмом с венецианской штукатуркой, травертиновой брусчаткой и древесиной. Внутри есть 4 спальни и 4 ванные комнаты, тренажерный зал и домашний офис.



Гостиная с кухней / Фото Realestate



Изысканная спальня / Фото Realestate



Эстетика минимализма / Фото Realestate

Гостиная украшена дровяным камином и является центральным местом дома. Это пространство соединено со столовой, которая переходит во внутренний дворик под открытым небом. В нем также есть пейзажный бассейн и спа. Стоимость изысканного особняка составляет 10 миллионов долларов.

Вы можете спокойно перемещаться из оздоровительных зон тихого утра в спокойный частный уголок, чтобы зарядиться энергией. Эта фантастическая резиденция захватывает потрясающие виды на 180 градусов на национальный парк Араквал до лазури Тихого океана,

– комментирует дизайнер.