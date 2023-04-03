На рынке Австралии появился роскошный особняк с белым интерьером: что внутри

Удивительное поместье в стиле хэмптонс было пустым с момента последней продажи в июне 2022 года. Сейчас дом с невероятным белым интерьером снова появился на рынке.

Трофейный дом Paradise Waters занимает самый одноквартальный участок на одной из самых дорогих улиц города. Кроме того, он находится на берегу реки.

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Дом вмещает пять спален

Особняк расположен на участке площадью 836 квадратных метров. Он имеет пять спален и четыре ванные комнаты. Дом с виду величественный и вроде бы неподвластный времени. В нем заметно внимание к деталям.

Здесь есть официальные и неофициальные зоны как в помещении, так и снаружи, а также рабочий кабинет, спортзал и номер для гостей на первом этаже.

Белый интерьер с черными и серыми акцентами / Фото Realestate

Кухня одновременно поразительна и практична, одинаково подходит и для семейного ужина, и для большой вечеринки. Здесь есть встроенный холодильник и морозильник. В кладовой дворецкого есть встроенные двойные посудомоечные машины и еще один холодильник, а также отдельно стоящая духовка профессионального уровня.

Из главной спальни открываются невероятные виды на реку Мэйн. На дворе есть большой бассейн и встроенный костер.

Во всем доме классические стили сочетаются с новейшими технологиями: современной автоматизацией, сигнализацией, аудиосистемой, а также канальным кондиционированием воздуха и передовой системой безопасности. Подвальный гараж содержит шесть машиномест, винный погреб и хранилище.